Cửa hàng bốc cháy, huy động gần 100 người cứu hỏa

(PLO)- Chiều 4-11, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp cùng cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy Sơn Thủy - bên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến thiệt hại lớn, quốc lộ 1A ách tắc.