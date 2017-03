Cưa song sắt trốn trại để đi chơi với bạn gái

Ngày 31/8, bà Lê Thị Lượng, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Gia Lai xác nhận, trong số 13 học viên 06 trốn trại trưa 29/7, hiện vẫn còn 5 người ở ngoài cộng đồng. Chủ mưu vụ cưa song sắt này là Lê Tấn Phụng (còn gọi là Bi lùn, 23 tuổi, quê Quảng Nam) và những học viên khác chỉ "ăn theo".



Con nghiện này cho hay, mục đích chuyến ra ngoài là để tiễn người anh em giang hồ lãnh án nặng phải nhập trại giam Gia Trung (Bộ Công an) và cùng bạn gái đi Đà Nẵng chơi. Làm xong hai việc, Phụng đã tự nguyện quay trở lại trung tâm.



Để chuẩn bị cho chuyến "vượt ngục", Phụng đã lén mang cưa sắt vào trung tâm, sau đó âm thầm cưa song sắt. Phụng dùng khăn tắm móc vào chỗ cưa nhằm qua mặt cán bộ. Ngày 29/7, lợi dụng trời mưa to gió lớn, Phụng quyết định bẻ song. Hành động của Phụng đều bị các học viên khác trông thấy và họ cũng im lặng hỗ trợ, đợi đến giờ trốn.



12h30 phút, 13 học viên cai nghiện trốn ra ngoài rồi lên một chiếc taxi chờ sẵn để tẩu thoát. Cán bộ trung tâm phát hiện, truy đuổi và bắt lại được 2 người. Khoảng 21h ngày 19/8, phát hiện Đoàn Minh Lâm (20 tuổi, ở phường Thắng Lợi) là một trong 13 người đang bỏ trốn) công an TP Pleiku đã trở lại Trung tâm.



Bà Lượng khẳng định, trong số 5 học viên vẫn còn ngoài xã hội, không ai có HIV. Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục truy tìm các học viên còn lại.





Theo Tùy Phong (VNE)