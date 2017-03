Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em thăm bé Hảo

Thay mặt Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam, ông An đã trao số tiền, quà trị giá 2,5 triệu đồng ủng hộ bé Hảo.

Theo ông An, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em rất quan tâm đến việc bé Hảo bị hành hạ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông An nói: “ Hành hạ cháu bé như vậy là mất nhân tính. Đây là hành động phi đạo đức nghiêm trọng” .

Làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Phước, ông An nhấn mạnh: “Qua vụ việc trên, lộ ra công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đang gặp khó khăn do bộ máy thay đổi, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên đang bị bỏ trống. Trước đây, cả nước có hơn 160 ngàn cộng tác viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhưng khi bộ máy Dân số-Gia đình và Trẻ em giải tán thì đội ngũ này cũng tan rã. Hướng tới, ngành LĐ-TB&XH sẽ tổ chức xây dựng lại đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở”.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đi cùng ông An đã làm việc với Công an huyện Phước Long tìm hiểu việc xử lý những người liên quan đến vụ hành hạ cháu Hảo. Công an huyện Phước Long cho biết hiện vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận được gì. Công an sẽ báo cáo cụ thể bằng văn bản cho các cấp, ngành liên quan trong thời gian sớm nhất. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã đến nhà ông Tước thăm hỏi tình hình các đứa trẻ còn lại. Tuy nhiên, ông Tước đi vắng nên đoàn không thể làm việc theo kế hoạch.

Về phần bé Hảo, ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết sẽ chuyển bé sang khoa Ngoại để khắc phục những vết thương trên cơ thể. Các bác sĩ sẽ tháo khớp ngón tay để tránh tình trạng nhiễm trùng . Đối với vết cắt ở gót chân, bệnh viện chưa xác định có bị đứt gân hay không nên chưa có hướng xử lý.

Các bác sĩ cũng đã bắt đầu tập đi cho bé Hảo nhưng chưa đạt kết quả như ý. Do liên tục bị sốt siêu vi nên dự tính bé Hảo sẽ phải nằm tại khoa Ngoại khoảng 20 ngày nữa để khắc phục các vết thương và hồi phục các chức năng tối thiểu. Hiện các xét nghiệm nhiễm trùng vết thương của bé Hảo đang được tiến hành tại TP.HCM.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên Công an Phước Long (Bình Phước) đã tiến hành thủ tục xét nghiệm ADN để xác định chính xác bé Hảo có phải là con ruột của bà Mỳ hay không.

Theo thống kê của bệnh viện, tính đến ngày 29-9, số tiền quyên góp ủng hộ bé Hảo là 120 triệu đồng và 200 USD. Theo ông Trần Hữu Quyền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước, toàn bộ số tiền này sẽ được tổng hợp và chuyển về Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi của tỉnh để chăm lo cho Hảo về sau này.