Cục cấp phép, sở đi “dọn rác”

Trên số báo hôm qua (24-7), Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Tạp chí Sức Khỏe: Có phải là tạp chí chui?” đề cập đến việc Tạp chí Sức Khỏe in hoàn toàn bằng tiếng Việt nhưng không có bóng dáng của cơ quan chủ quản và tổng biên tập. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện Sức Khỏe đã phát hành được năm kỳ và hai kỳ đầu là tạp chí nhập khẩu nhưng ba kỳ sau đã biến thành sách chuyên đề!

Cục Báo chí đồng ý nhập khẩu

Tuy Tạp chí Sức Khỏe nhập khẩu từ Malaysia nhưng nội dung và bài viết được sử dụng cho báo phần lớn từ bài cộng tác của một số phóng viên các báo tại TP.HCM. Vậy phải chăng một tờ báo tiếng Việt được nhập khẩu mà toàn bộ nội dung của tạp chí đã hoàn thành ở Việt Nam, sau đó tái xuất sang Malaysia in và lại nhập về phát hành ở Việt Nam?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, với hai số báo đầu tiên này, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và quảng cáo Sống Đẹp (gọi tắt là Công ty Sống Đẹp) đã có hợp đồng ủy thác cho Công ty Xuất nhập khẩu sách báo TP.HCM (Xunhasaba) nhập khẩu Tạp chí Sức Khỏe (từ Malaysia) với hai kỳ mỗi tháng và 50.000 bản/kỳ. Xunhasaba đã có công văn gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông xin phép nhập khẩu Tạp chí Sức Khỏe bằng tiếng Việt từ Malaysia. Và Cục Báo chí đã có công văn đồng ý cho việc nhập khẩu này trong thời gian từ 1-4 đến 30-6-2009.

Sau hai số báo, đến thời điểm này, Sức Khỏe tiếp tục ra ba số nữa nhưng không còn nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia mà đã thành sách chuyên đề của Nhà xuất bản Phương Đông! Ở hai số đầu, tại trang 4 in rõ dòng chữ “Tạp chí Sức Khỏe”; “Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Thu Thanh cùng đội ngũ bác sĩ uy tín tại Việt Nam”; Công ty TNHH Mỹ Phúc phụ trách phát hành, Công ty TNHH Quảng cáo Sống Đẹp phụ trách liên hệ quảng cáo... Và đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản, in đều do những tổ chức của Malaysia chịu trách nhiệm. Nhưng từ số 3, 4 và 5 chữ “Tạp chí Sức Khỏe” đã được thay bằng “Sức Khỏe”; “Phụ trách nội dung” trở thành “Biên soạn”; chịu trách nhiệm xuất bản là ông Quang Thắng (Thiều Quang Thắng - Giám đốc Nhà xuất bản Phương Đông), in tại Công ty in Trần Phú, có số đăng ký xuất bản và liên hệ quảng cáo vẫn là Công ty Sống Đẹp.

Ngoài những thay đổi như trên thì nội dung, khổ, cách trình bày... đều giữ nguyên như Tạp chí Sức Khỏe hai số đầu tiên. Có thể thấy, ban đầu Sức Khỏe là ấn phẩm tạp chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó biến thành ấn phẩm tạp chí dưới dạng sách chuyên đề của Nhà xuất bản Phương Đông. Và Công ty Sống Đẹp từ đơn vị ủy thác cho Xunhasaba nhập tạp chí sau khi có được giấy phép trở thành đơn vị liên kết xuất bản sách chuyên đề!

Tạp chí và sách y xì nhau!

Chiều 23-7, trong bảng báo giá quảng cáo chúng tôi nhận được từ nhân viên Công ty Sống Đẹp thì lời rao quảng cáo vẫn là “Tạp chí Sức Khỏe là tạp chí bán nguyệt san. Phát hành ngày 1 và 15 hàng tháng. Chúng tôi đảm bảo số lượng phát hành đủ 50.000 bản/kỳ”. Và trong bảng báo giá này cũng có luôn lịch phát hành tạp chí cho đến hết năm 2009 và số xuân Canh Dần vào ngày 1-2-2010!

Chỉ còn cách xử phạt quảng cáo!

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, phát biểu với chúng tôi: Sở Thông tin và Truyền thông đang kiểm tra các hoạt động của Sức Khỏe xem về mặt pháp lý có đúng hay không. Về sơ bộ thì pháp lý đầy đủ nhưng... Sức Khỏe rơi vào dạng sách chuyên đề mà chúng tôi gọi vui là “sách xuất bản định kỳ”. Đã là sách thì không có định kỳ. Sách này đã phát hành theo kỳ, nội dung, hình thức đều giống tạp chí. Tuy nhiên, không thể gọi là sách nhưng dạng này lại được cấp phép bởi chính Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) dù đã từng có văn bản ngưng xuất bản sách chuyên đề dưới dạng tạp chí.

Muốn ngăn chặn vi phạm, quan trọng nhất là nguồn cấp phép. Khi xin xuất bản một tạp chí cực kỳ khó khăn, còn dạng núp bóng tạp chí này lại cực kỳ đơn giản. Cục Xuất bản đã cấp phép, giờ chúng tôi “đi dọn rác” bằng cách xử phạt quảng cáo. Những sách dạng này sống bằng quảng cáo là chính nhưng theo quy định, đã là sách thì không được quảng cáo!