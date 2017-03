Cùng em trai trộm tiền của chủ

Đối tượng Yến, Thiện

Nguyễn Thị Hải Yến làm giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị P. (SN 1937), trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình gần 5 năm nay. Quãng thời gian đó đủ để chị ta nắm rõ mọi ngóc ngách trong nhà chủ. Nhiều lần thấy bà P. cất tiền và vàng trong két sắt ở kho tầng 2, Yến đã nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện kế hoạch, Yến bí mật lấy trộm chìa khóa đi đánh chìa khóa phụ. Ngày 6-12-2009, lấy cớ con ở quê ốm, Yến xin phép bà P. cho nghỉ. Cảm thông với Yến, gia đình bà P. đã tạo điều kiện cho chị ta nghỉ. Yến thuê xe đi Sóc Sơn, nơi em trai chị ta là Nguyễn Quang Thiện đang ở, rủ em cùng trộm cắp tài sản.

Sáng 8-12-2009, Thiện đèo Yến đến gần nhà bà P. Chờ mọi người trong nhà đi vắng hết, chỉ còn chồng bà P. (đã già), ở nhà một mình. Thiện dùng điện thoại di động, gọi vào số máy bàn nhà bà P. để chồng bà cầm máy hòng đánh lạc hướng. Nhân cơ hội, Yến dùng chùm chìa khóa phụ mở cửa nhà bà P., lẻn lên khu vực để két sắt, mở két lấy đi số tiền 50 triệu đồng, 500USD và nhiều dây chuyền, lắc vàng, tổng giá trị tài sản khoảng 120 triệu đồng. Sau khi trộm cắp được tài sản, hai đối tượng đã mang vàng về quê ở Phú Thọ cất giấu, số tiền mặt thì dùng để tiêu xài.

Về nhà, bà P. phát hiện tiền và trang sức trong két sắt đã “không cánh mà bay”, nên đến CAQ Ba Đình trình báo. Ban chỉ huy CAQ Ba Đình đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương điều tra xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định, cửa ra vào, cửa phòng, cửa két sắt nhà bà P. không hề bị cậy phá, hung thủ chỉ có thể là người quen biết với gia chủ.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ghi lời khai người bị hại, nhân chứng… Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Ba Đình nhanh chóng xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Quang Thiện. Đến ngày 31-1, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Yến, Thiện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đã thu hồi được số vàng trang sức bị mất cắp; 50 triệu đồng và 500 USD tiền mặt các đối tượng khai đã ăn tiêu hết. Vụ việc đang được CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)