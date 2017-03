Cùng trộm, cùng đưa hối lộ, cùng hầu tòa

Tòa cũng phạt Lê Văn Sáu bảy năm tù, Hồ Hồng Sơn sáu năm tù về hai tội trộm cắp tài sản và đưa hối lộ.

Ngày 4-6-2007, Sáu chở Dũng đi bằng xe Attila do trộm mà có. Đến ngã tư An Bình, xã An Tịnh, Trảng Bàng (Tây Ninh), cả hai bị công an giao thông giam xe do không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Sợ bị phát hiện xe gian, Dũng, Sáu và Sơn đã đem ba triệu đồng đi lo lót chuộc xe ra nhưng bị bắt quả tang. Sau đó, công an phát hiện cả ba đã thực hiện trộm cắp hơn sáu chiếc xe trị giá hơn 100 triệu đồng, riêng Dũng còn có hành vi dùng giấy đăng ký chứng nhận quyền sở hữu xe giả.