Cuộc chiến giữa thanh niên hai xã

Ngày 23-6, Công an huyện Mộ Đức đã bắt tên Nguyễn Trọng Tấn (21 tuổi, ngụ thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) về hành vi giết người. Do mâu thuẫn từ trước, tối 20-6, Phạm Văn Thanh (17 tuổi) cùng các đối tượng khác (đều ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) mang theo hung khí đến thôn Thạch Thang, xã Đức Phong chém nhóm Nguyễn Trọng Tấn. Do chuẩn bị trước, Tấn dùng khúc gỗ đánh Thanh tử vong.



Nguyễn Trọng Tấn và tang vật

Mới đây cũng tại thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, hàng chục đối tượng giữa hai băng nhóm ở xã Phổ An và Đức Phong sử dụng dao, mã tấu xông vào chém nhau loạn xạ làm nhiều người bị thương. Các đối tượng xã Phổ An còn đập phá tài sản và chém trọng thương người dân vô tội.

Hai xã trên giáp ranh nằm dọc theo bờ biển, đa số thanh niên nghỉ học sớm theo nghề biển. Sau mỗi phiên biển, thanh niên lại tập trung ăn nhậu và tán gái, dẫn đến xung đột, ẩu đả.

Số thanh niên sau khi tổ chức đánh nhau đã bỏ đi biển dài ngày, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử lý. Người dân xã Đức Phong lo lắng, bất an trước tình hình xung đột ngày càng gia tăng giữa thanh niên hai xã. Ông Vương Tân Hợi - Trưởng Công an xã Đức Phong, huyện Mộ Đức cho biết: trước tình hình xung đột ngày càng gia tăng giữa thanh niên hai xã, công an xã đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng trên.

Để ngăn chặn tình trạng đánh nhau giữa thanh niên hai địa phương, ngoài lực lượng công an, các hội đoàn thể ở địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em mình sống đoàn kết, không vi phạm pháp luật, lập lại trật tự, bình yên ở vùng quê ven biển.

Theo SỰ LUÂN (CATP)