Cuộc đào tẩu của kẻ đâm chết 2 người tại quán bún đậu

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) , Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, HKTT tại phòng 305 chung cư 381, ngõ 379 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



4 tiền án, chém 3 người thương vong



Theo cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 19/11, Đặng Quang Minh (SN 1979, HKTT tại số 5 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi điện cho Trương Tùng Bách đến ăn trưa tại quán bún đậu của ở ngõ số 8B Lê Ngọc Hân (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Khi đi, Bách chở vợ là Vũ Phương Dung cùng đến ăn.



Đến nơi, Bách đã thấy Minh ngồi ăn cùng Trần Hữu Tuấn Tú (SN 1978, HKTT tại 51 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Hoa (SN 1964, HKTT tại số 3 Trần Xuân Soạn) trong nhà.



Thấy Bách đến, Minh nói với Bách rằng vừa có va chạm với Nguyễn Ánh Hồ (SN 1969, HKTT phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang ăn ở ngoài sân cùng bạn gái. Nói xong, Bách ra bảo Hồ hỏi chuyện thì thấy Hồ đang gọi điện thoại với nội dung “Mày đến nhà chú ngay”.



Ra gặp Hồ, Bách nói đây là mấy người quen của em và thay mặt Minh, Hoa, Tú xin lỗi Hồ nhưng Hồ nói “đó là chuyện của anh”.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được điện của Hồ, 12h30' cùng ngày, Bùi Văn Thắng (SN 1987, tức Thắng “nhè”, HKTT phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tạm trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe máy Wave đến quán.



Thấy Minh và Bách đang ăn, Bảo vào nói với Minh “ra ngoài, không thì lằng nhằng”. Nghe minh đáp lời, Bảo dùng tay trái túm cổ áo Minh đẩy về sau, tay phải cầm dao đe dọa.



Thấy vậy, Tú cầm ghế từ trong nhà chạy ra đập vào đầu Bảo. Bảo buông cổ áo Minh, quay sang đâm một nhát thẳng vào ngực Tú. Tú bỏ chạy vào trong quán thì gục ngã.



Thấy vậy, Bách liền chạy ra đỡ Tú. Còn Hoa cũng chạy ra, xô xát với Thắng và Bảo, bị đâm vào ngực trái.



Sau khi gây án, nhóm của Hồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Do bị đâm trúng tim nên anh Trần Hữu Tuấn Tú tử vong tại chỗ. Còn anh Đặng Quang Minh chết tại bệnh viện. Anh Nguyễn Anh Hoa được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang nằm bệnh viện Việt Đức theo dõi.



Đập vỡ điện thoại, bẻ gãy sim để xóa dấu vết



Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ngày 23/11, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, từ đó ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “Giết người” và “Không tố giác tội phạm” đối với 4 bị can.



Ba bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh “Giết người”, là Nguyễn Ngọc Bảo (có 4 tiền án); Nguyễn Ánh Hồ (có 2 hai tiền án); Bùi Văn Thắng (có 1 tiền án, 1 tiền sự).



Một bị can bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm là Phạm Thị Hồng Minh (SN 1988, quê quán Thái Nguyên – bạn gái của Nguyễn Ánh Hồ).



Xác định các bị can đã bỏ trốn tại nơi cư trú, Công an TP Hà Nội đã lập ban chuyên án, khẩn trương truy bắt các bị can bỏ trốn.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Nguyễn Ngọc Bảo đã đi từ Hà Nội vào TP HCM nên đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt.



Ngày 22/11, Nguyễn Ngọc Bảo cùng bạn gái bắt taxi đến ga Thường Tín (Hà Nội). Do không có chuyến tàu nên Bảo cùng bạn gái tiếp tục đi taxi xuống Nam Định lên tàu vào TP HCM.



Tại đây, đôi nam nữ thuê một khách sạn nghỉ rồi đón tàu vào Nam. Trên đường đi, hắn đã đập vỡ điện thoại, bẻ gãy sim để xóa dấu viết khi chạy trốn. Ngày 28/11, đôi nam nữ đi đến huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), thuê trọ tại một nhà nghỉ ở gần núi.



Lần theo dấu vết kẻ bỏ trốn, lực lượng phối hợp giữa Tổng Cục an ninh 1 phía Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã TP HCM, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Thành (Đồng Nai), đã ập vào bắt giữ đối tượng Bảo khi y đang nằm ngủ trong khách sạn, không hề có sự kháng cự vào lúc 21h tối 30/11.



Theo Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng PC52, Bảo từng có 4 tiền án, ngồi tù 18 năm liền vì các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc.



Ngày 1/12, Phòng PC52, Công an TP Hà Nội đã di lý Bảo về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.



Theo Nguyễn Dũng (VTC)