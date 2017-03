Cuộc diễn tập khủng với hơn 2.000 cảnh sát tham gia

Theo tình huống giả định, Đồng Nai và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của một cơn bão lớn ập đến bất ngờ, với sức gió giật cấp 11, 12. Do ảnh hưởng của bão, nước sông Đồng Nai dâng lên trên mức báo động 3, Nhà máy thủy điện Trị An đề nghị xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập.



Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tại & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng xuống giúp nhân dân thu dọn tài sản, di dân đến nơi an toàn, tổ chức kêu gọi ngư dân đưa tàu, thuyền nhanh chóng vòa bờ tránh bão. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của Bộ Công An huy động lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ những công tác trên.

Đại diện lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an cho biết, buổi diễn tập đã diễn ra tốt đẹp, đáp ứng mục tiêu đề ra là đủ ứng phó một cách tốt nhất, xử lý kịp thời và chủ động khi diễn ra các các tình huống khẩn cấp như thiên tai, các tình huống đảm bảo an ninh trật tự…

Các đợn vị diễn tập đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ di dân; chữa cháy hiệu quả tình huống hai thuyền va đập vào nhau gây cháy nổ trên sông, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngoài ra, những công tác như chằng chống, gia cố bờ đê, truy bắt những kẻ xấu lợi dụng lúc thiên tai để cướp giật tài sản, cứu thương… cũng được Ban chỉ huy đánh giá cao.



Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lần này được Bộ Công An chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Lực lượng tham gia đợt diễn tập thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công An và tỉnh Đồng Nai gồm: Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Cục Cảnh sát giao thông, Công An tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng hơn một ngàn quần chúng nhân dân và trên một trăm phương tiện hiện đại các loại.

Tổng cộng có 2.000 cảnh sát trong đó 1.000 cảnh sát cơ động cùng các lực lượng cứu hộ, cứu thương đã tham gia buổi diễn tập.

Mục đích chính của cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng thực hiện theo chức năng được giao của lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi thiên tai xuất hiện để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ

Một số hình ảnh của buổi diễn tập: