Cuộc giải cứu lúc nửa đêm

Chân dung trùm Ngọc Khi công an kiểm tra nhà, trùm Ngọc luôn bịt mặt bằng chiếc khẩu trang to bản. Công an bảo tháo khăn ra nhưng bà nhất quyết không vì “mồm đau nên không tháo được”. Thuyết phục mãi bà mới chịu tháo khẩu trang ra để lộ cặp môi vừa mới xăm đỏ chót và một cặp bông tai bằng vàng dày. Tại trụ sở Công an phường 5, bà luôn miệng bảo mình không làm gì sai cả vì đã được sự thỏa thuận của gia đình các trẻ cho đi làm ăn cùng với bà. Tiền các em kiếm được bà trả lương hết cho các em, còn thì chỉ đủ chi tiêu tiền ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, Oanh và bà Ngọc đều thừa nhận Oanh có dùng roi điện đánh các em, bẻ tay các em.