Cuộc giải cứu người “sống” trên ngọn dừa

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 1-2 đã thông tin một “người điên” xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sống suốt năm ngày liền trên ngọn dừa gây hiếu kỳ cho hàng ngàn người.

0 giờ ngày 1-2, lực lượng công an, y tế địa phương đã tiến hành cuộc giải cứu “người điên” xuống đất.

Công an cũng phải... ngồi ngọn dừa

Trước đó, nhiều người đã mạo hiểm trèo lên ngọn dừa để khuyên “người điên” Nguyễn Văn Sơn xuống đất nhưng không được vì anh Sơn nhất định phải kêu vợ mình về mới xuống. Tuy nhiên, khi vợ anh Sơn về đến khuyên can thì anh vẫn kiên quyết chỉ “sống chung với dừa”. Phương án cử hai chiến sĩ công an xã Hòa Định trèo lên thuyết phục Sơn xuống cũng bất thành.

Lúc này, dưới sự chỉ đạo của công an huyện, anh Phạm Văn Hơn - Trưởng Công an xã Hòa Định cử hai công an viên là Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Minh Huyền cùng một người dân tên Chương lên ngọn dừa với Sơn. Do địa hình khá phức tạp, các phương tiện cứu hộ không vào được nên một phương án khác được đưa ra là bắc giàn giáo để giải cứu. Dè đâu trong lúc công an bắc giàn giáo thì Sơn phát hiện, dọa nhảy xuống đất tự tử. Lúc này buộc lòng hai công an viên trên phải ngồi suốt trên ngọn dừa nói chuyện với Sơn nhằm phân tán tư tưởng. Gần 5 giờ chiều 31-1, việc dựng giàn giáo mới hoàn thành. Tuy nhiên, ngọn dừa quá cao nên cũng phải còn gần 1 m nữa thì giàn giáo mới đến được ngọn.

Theo phương án, phải đến 24 giờ đêm, công an mới giải cứu Sơn vì phải đợi các phương tiện cấp cứu đến nơi. Vì thế, hai công an viên và anh Chương được lệnh vẫn đeo bám ngọn dừa. Đến gần 19 giờ thì các chiến sĩ công an bị đuối sức nên buộc lòng lực lượng giải cứu phải lợi dụng sơ hở của “người điên”, dùng dây buộc chặt anh ta vào ngọn dừa và còng tay lại để tránh tai nạn. Đã vậy, trời tối mà anh Thuần còn phải dùng dao chặt dừa cho Sơn uống. Dao trúng chân, máu ra nhiều, anh Thuần phải trèo xuống đất. Trên ngọn dừa, anh Chương bèn dùng một sợi dây buộc chặt Sơn vào củ hủ dừa (phần trên cùng của ngọn). Anh Huyền nhanh chóng còng tay Sơn vào củ hủ. Sơn luôn vùng vẫy và liên tục kêu la.

Giải cứu ngoạn mục

Kế hoạch tiếp theo là đưa Sơn xuống đất sao cho an toàn. Sau khi cố định Sơn vào ngọn dừa an toàn, các chiến sĩ công an được lệnh xuống đất để bàn phương án. Phương án thứ nhất được đưa ra là cho một nhân viên y tế tiêm thuốc mê và đợi đến lúc “người điên” ngủ mới dùng dây đưa xuống. Phương án này không được các bác sĩ đồng ý vì rất nguy hiểm, ngọn dừa quá cao, gió rất mạnh nên không nhân viên y tế nào lên được. Phương án thứ hai là sử dụng súng bắn hơi ngạt. Tuy nhiên, ý kiến trên bị Ban chỉ huy Công an huyện bác bỏ bởi nếu gió xoay chiều thì người bắn súng có khả năng sẽ gục trước “người điên”.

Cuối cùng, phương án “bắt sống” “người điên” được đưa ra. Hai chiến sĩ công an tiếp tục... trèo ngọn dừa, dùng võng cố định “người điên” vào đó và đốn hạ củ hủ dừa rồi đưa xuống đất. Sau khi cố định “người điên” và chiếc võng bằng một sợi dây dài theo kiểu thả ròng rọc, Trưởng Công an xã Phạm Văn Hơn ra lệnh đốn hạ củ hủ. Hàng ngàn người lặng thinh hồi hộp theo dõi. Khi củ hủ dừa được chặt bỏ,“người điên” tiếp tục vùng vẫy. Tuy nhiên, anh Chương đã lanh trí kẹp chặt hai chân “người điên” và từ từ bước xuống giàn giáo một cách khó khăn. Phải mất hơn 10 phút, các chiến sĩ công an mới đưa “người điên” xuống đất an toàn. Khi vừa đến mặt đất, anh Chương ngất xỉu ngay tại chỗ do kiệt sức vì đã ngồi trên ngọn dừa suốt 12 tiếng đồng hồ.

Sau khi được giải cứu an toàn, “người điên” được các bác sĩ đưa thẳng về bệnh viện tâm thần để điều trị.