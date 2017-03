Cuốc phải mìn, 3 công nhân thương vong

Khoảng 19 giờ 35 tối 2-8, ở mức -230, khu mỏ Tây Bắc II, thuộc Công ty Than Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người chết, hai người bị thương.

Phó giám đốc Công ty Than Mạo Khê đã xác nhận thông tin trên và cho biết: Ngày 2-8, công nhân Đinh Xuân Khánh (SN 1988, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), công nhân bậc 3/6, phân xưởng đào lò số 4, cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò khu Tây Bắc II, mức -230.

Khi thực hiện cuốc đá dưới nền lò, anh Khánh đã cuốc phải mìn còn sót lại trong quá trình phá hầm lò trước đó.

Mìn nổ, anh Khánh tử vong tại chỗ, hai công nhân khác đang làm nhiệm vụ tại khu vực này là Vũ Đình Khánh (SN 1965) và Đỗ Thành Luân (SN 1987) bị thương.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, anh Vũ Đình Khánh được đưa đến điều trị tại BV Việt Nam-Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Công nhân Đỗ Thành Luân được chuyển tới BV Việt-Đức (TP Hà Nội) để cấp cứu.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hỗ trợ 20 triệu đồng; Công đoàn ngành than hỗ trợ 5 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình có công nhân bị tử vong.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 2-6, tại lò chợ vỉa sáulò, phân xưởng khai thác than số 6, Công ty Than Mạo Khê cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tụt lò than khiến một phó quản đốc bị tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Đồ Thành Điệp (SN 1979), phó quản đốc, cán bộ đang chỉ huy tại công trường lao động. Theo ông Vũ Anh Tuấn, trước khi xảy ra vụ tai nạn tụt lò than Mạo Khê, nhóm công nhân gồm hai người do phó quản đốc Đỗ Thành Điệp chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại đây và gặp tai nạn.