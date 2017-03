Cuộc rượt đuổi chiếc xe tải chở 5 tên trộm liều lĩnh

Khoảng 2 giờ ngày 27-5-2010, trong lúc đi tuần tra trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 (TP.HCM) phát hiện năm thanh niên đang cố sức khiêng một chiếc xe ba gác máy biển số 56L-7622 bỏ lên thùng xe ôtô tải biển số 54S-2406 trên đường Lã Xuân Oai.

Tổ tuần tra đề nghị năm thanh niên xuất trình giấy tờ thì chúng bất ngờ nhảy phóc lên xe tải điều khiển xe bỏ chạy về hướng phường Long Trường, quận 9. Tổ tuần tra đuổi theo khoảng 7km, khi đến gần cầu Ông Nhiêu, phường Long Trường, chiếc xe tải phóng như bay, trinh sát vừa bám kịp thì đối tượng ném xuống đường những khúc cây nhằm cản trở sự truy đuổi. Mặc dù trinh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên nhưng chiếc xe tải vẫn lao nhanh về phía trước. Một xe máy của trinh sát vượt lên thì bị xe tải ép té khiến ba anh Dương Thành Long, Lê Xuân Trường và Quý bị thương.

Chiếc xe tải vẫn tiếp tục tăng tốc chạy về hướng đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Tổ tuần tra đưa các đồng chí bị thương đi cấp cứu. Hai trinh sát Trương Văn Hiến và Chu Hoàng Tiến tiếp tục tăng tốc đuổi theo chiếc xe tải trong màn đêm. Do đường nhỏ, các đối tượng điều khiển xe tải nhiều lần cho xe tông thẳng vào xe công an nhưng anh Tiến và anh Hiến vẫn quyết bám theo.

Khi xe tải rẽ vào hướng cầu Phú Mỹ (thuộc địa bàn quận 2), gặp đoạn đường rộng, Chu Hoàng Tiến cho xe bám sát rồi vượt lên để Trương Văn Hiến nổ súng vào bánh xe tải. Chiếc xe tải chạy loạng choạng rồi tông thẳng vào barie trạm thu phí cầu Phú Mỹ mới dừng lại. Năm đối tượng hung hăng dùng cây chống trả rồi bỏ xe tẩu thoát.

Chiếc xe tải dùng để trộm xe ba gác

Qua xác minh, chiếc xe ba gác máy bị lấy trộm là của chị Nguyễn Thị Kim Nhung ở phường Tăng Nhơn Phú A. Đến chiều 2-6, các trinh sát bị thương đã xuất viện. Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng. Ai là chủ sở hữu chiếc xe tải nói trên hoặc người nào biết thông tin gì về chiếc xe tải và các đối tượng trong băng trộm này liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 hoặc gọi số: 08.38966109 gặp ông Thoan để giúp công an khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Minh Thắng (CATP)