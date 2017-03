Cuộc săn lùng tội phạm bị FBI truy đuổi

Phạm tội Lạm dụng tình dục trẻ em, tên David Lai Van Mai trốn về Việt Nam và bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) săn đuổi. Sau khi nhận được thông tin đối tượng có khả năng bỏ trốn khỏi Việt Nam, Văn phòng Interpol Việt Nam đã vào cuộc...

Theo tài liệu của Interpol Việt Nam cung cấp, từ năm 2002 đến 2007, David Lai Van Mai (SN 20/10/1950, quốc tịch Mỹ) sống cùng con gái tại thành phố Alameda, California. Trong thời gian này, Mai đã lạm dụng tình dục với hai con gái của người phụ nữ mà ông ta chung sống cùng.

Mai bắt đầu hành động bệnh hoạn với đứa con út của bạn gái vào năm 2005 khi cháu bé mới 8 tuổi. Sự việc kéo dài đến tận năm 2007, do cãi vã với bạn gái, Mai dọn ra ngoài sống và không còn cơ hội lạm dụng bé gái trên. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2006, Mai cũng đã lạm dụng tình dục đối với cô con gái lớn 11 tuổi của bạn gái, khi mẹ cô bé đi vắng.

Sau khi thoát khỏi vòng tay Mai, hai cô con gái mới dám thổ lộ cho mẹ biết chuyện trong một thời gian dài bị Mai lạm dụng. Lúc đầu bà mẹ không tin, nhưng khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, bà mới ngã ngửa người và tố cáo với cảnh sát.





Mai bị bắt giữ

Ngày 27/8/2007, Cảnh sát Mỹ đã liên lạc với Mai, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, anh ta đã từ chối hẹn gặp. Ngay sau đó Mai đã bỏ trốn, khi biết cảnh sát Mỹ đang điều tra về mình. Ngày 8/11/2007, Tòa án quận Northern của bang California đã ban lệnh truy nã đối với Mai về hành vi bỏ trốn nhằm tránh sự truy tố với tội danh Lạm dụng tình dục trẻ em đối với nạn nhân dưới 14 tuổi.

Ngày 20/7/2010, Văn phòng Interpol Việt Nam tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Mỹ, rằng đối tượng Mai có khả năng đang lẩn trốn tại Hải Phòng và y có khả năng sắp xuất cảnh. Đại sứ quán Mỹ cũng đã có công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ trong việc bắt giữ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp, đề nghị Cục Xuất nhập cảnh xác minh, làm rõ, đồng thời có biện pháp để Mai không thể xuất cảnh sang nước khác. Ngày 20/7, Văn phòng Interpol Việt Nam đã có công văn gửi Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp truy bắt Mai.

Văn phòng Interpol Việt Nam sau thời gian lần theo dấu vết của Mai thì phát hiện anh ta trở về Việt Nam. Nhưng Mai không về quê ở Hải Phòng ngay mà vào sinh sống ở trong Bình Dương dưới mác một Việt kiều giàu có và được nhiều người vì nể.

Từ tháng 8/2007, Mai mở một xưởng sản xuất gỗ tại Bình Dương, đến đầu năm 2010 do công việc kinh doanh gặp khó khăn, hắn quay ra Hải Phòng. Khẩn trương điều tra, lực lượng Công an xác định Mai đang sinh sống ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đây là nơi y từng lấy vợ và có 2 con gái, trước khi tìm cách thoát “kiếp nghèo” bằng việc vượt biên trái phép hồi năm 1979 sang Hồng Kông, trước khi định cư ở Mỹ.

Trong khi cơ quan công an đang khép dần vòng vây quanh Mai, dường như hắn cũng có linh tính rằng mình đang gặp nguy nên đã vạch kế hoạch xuất cảnh khỏi Việt Nam và liên tục thay đổi chỗ ở. Nhưng phía cơ quan công an luôn đi trước hắn một bước. 11h, ngày 24/7/2010, Công an huyện Kiến Thụy bất ngờ ập vào phòng 204, nhà nghỉ Hải Vân tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt giữ Mai Văn Lai.

Thấy công an, Lai vẫn tỉnh táo nói rằng nhà chức trách bắt nhầm người. Hắn còn vỗ ngực nói mình là Việt kiều yêu nước... Cho đến khi cảnh sát đưa ra lệnh truy nã của Mỹ Mai mới tái mặt, cúi đầu tra tay vào còng. Sau khi bị bắt Mai luôn tỏ ra hối hận và mong muốn sau khi mãn hạn tù sẽ được quay lại sinh sống ở Việt Nam.

Theo Phong Vân (VTC News)



(Bài viết được thực hiện với sự giúp đỡ, phối hợp của VP Interpol Việt Nam)