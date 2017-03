Cuộc sống đảo lộn vì đàn gà 9 cựa

Bà Lữ Thị Đào làng Mỏ Than, xã Tam Quang (Tương Dương, Nghệ An) kể, giống gà này bà nuôi cách đây chừng 3 năm. Chúng không đi ăn xa, chỉ quanh quẩn quanh nhà, thịt thơm ngon, bộ lông nhiều màu, dài và rất mượt. "Hồi đó tôi định làm thịt nhưng sau thấy chúng đẹp và dễ nuôi nên để gây giống", bà Đào nói.

Hiện đàn gà của bà Đào chỉ còn lại vài con. Bà phải quây hàng rào bảo vệ và luôn để mắt, đề phòng mất trộm. Ảnh: Hồ Phương.

Ông Hồ Viết Minh, Chủ tịch hội Nông dân xã Tam Quang, cho biết lần đầu tiên nhìn thấy giống gà nhiều cựa như thế, lâu nay ông chỉ biết trong sách báo. Hiện nguồn gốc gà có nhiều suy đoán. Một số cho rằng có thể giống gà của bà Đào được lại tạo từ gà rừng, bởi ngôi nhà bà nằm trên sườn đồi, thỉnh thoảng họ vẫn bẫy được gà rừng để ăn thịt.

Ban đầu bà Đào không để ý đàn gà có nhiều cựa, chỉ thấy hơi lạ. Cách đây mấy tháng có người đến xem, khẳng định đó là gà 9 cựa, loại sản vật quý hiếm, từng được nhắc đến trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Thông tin này nhanh chóng lan rộng, người từ khắp nơi đổ về, có người hỏi mua, có người chỉ đến xem. Nhiều người đòi mua cả đàn gần 30 con, nhưng bà chỉ đồng ý bán lẻ.

Cũng kể từ khi phát hiện đàn gà nhiều cựa, cuộc sống gia đình bà Đào bị đảo lộn. "Khổ lắm, ngày nào cũng có người hỏi mua, nhờ dẫn ra xem. Nhiều hôm bận quá không đưa đi được thì họ bảo tôi lừa, có người còn mắng tôi hâm”, bà Đào than thở và cho hay trộm cũng rình rập suốt. Trước kia gà đẻ được trứng nào là mất trứng đó. Ban đầu bà tưởng con gì ăn, đến khi thấy họ rao bán mới biết là kẻ xấu lấy. Con nhiều cựa nhất (9 cựa) cũng bị mất sau mấy ngày thông tin được lan rộng.



Bà Đào và con gà sống có nhiều cựa. Ảnh: Hồ Phương.

Để bảo vệ đàn gà quý, ban ngày bà Đào thả chúng ra ngoài, nhưng tối đến bê cả đàn vào nhà khóa cửa lại. "Hôm nào mất điện, trong nhà nóng bức, tôi phải mang cả chăn màn ra chăng ngoài trời để ngủ trông gà. Khổ! Nuôi gà mà mệt hơn chăm con nhỏ”, bà Đào chép miệng kể.

Theo ông Lê Văn Vị, trưởng làng Mỏ Than, đúng là từ ngày có tin về đàn gà 9 cựa của bà Đào thì tình hình an ninh của làng có phần phức tạp vì người lạ từ các nơi đến xem rất đông. Gần đây, an ninh trật tự đã ổn định trở lại.

Năm 2008, tại phiên chợ giống vật nuôi cây trồng tổ chức ở Hà Nội, Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ mang đến lồng gà có nhiều cựa. Giống gà này được Trung tâm phát hiện vào năm 2004 và chỉ có tại các xã Xuân Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng của huyện miền núi Tân Sơn. Theo ông Từ Anh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Phú Thọ, tại các xã trên, người dân đã ghi nhận có gà 9 cựa, nhưng rất hiếm. Phần lớn là gà 4-8 cựa. "Thực ra các cựa chính là ngón chân gà và có lẽ do yếu tố di truyền nên khi ấp nở chúng đã có nhiều ngón như vậy. Chúng sinh sản rất tốt, nhưng có điều lạ là bắt đi nuôi ở nơi khác thì một là chết, hai là không đẻ được", ông Sơn nói.

Theo Hồ Phương (VNE)