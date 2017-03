Cuộc tháo chạy của hai cô gái bị bắt nhốt trong căn nhà hoang

Vào lúc 14 giờ ngày 28/4, vợ chồng anh Sầm Văn Bình (37 tuổi) và chị Lô Thị Lan (32 tuổi) ở xóm Bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang ngồi xem ti vi trong nhà thì chợt nghe tiếng một cô gái kêu cứu ở phía sau nhà.



Anh Bình chạy ra thì thấy một cô gái còn khá trẻ, người ướt đầm mồ hôi, mặc quần đen và áo màu ghi, đầu đội mũ lưỡi trai. Cô gái tự xưng tên là Tr. và xin được vào trong nhà ẩn nấp. Thấy chuyện chẳng lành, anh Bình liền mở cửa nhà bếp và đưa cô gái vào trong nhà. Cô gái thở hổn hển, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, nhưng chiếc mũ lưỡi trai thì luôn được kéo sập xuống trùm lấy khuôn mặt. Ở cổ chân phải của cô gái có một sợi xích còn khóa chặt. Đoạn cổ chân bị xích sưng tấy lên.



Cô gái lí nhí xin anh Bình dùng cưa sắt để cưa sợi xích và tháo xích ra giùm. Chưa biết chuyện gì xảy ra với cô gái này, vợ chồng anh Bình đã dùng cưa sắt và búa để tháo dây xích ra khỏi cổ chân cô gái.







Hay tin cô Tr. đang cầu cứu tại gia đình anh Bình, công an xã Châu Quang và người dân có mặt.



Theo Nguyễn Duy - Thái Tâm (DT)



Anh Bình và chị Lan cho biết: “Đó là một sợi xích khá to, dây xích to bằng ngón tay cái, dài khoảng 1,2m, còn nguyên một chiếc khóa to và một đoạn đầu mối rất chắc, phải cưa và gõ đến khoảng 15 phút mới đứt ra được”.Khi sợi xích to tướng được tháo khỏi cổ chân rồi, cô gái mới hoàn hồn và nói với vợ chồng anh Bình rằng, cô tên là Tr., học lớp 12 trường phổ thông tộc nội trú.Theo anh Bình, sau khi tháo xích trong chân ra cô Tr. có kể lại, trước đó vào ngày 19/4/2013, Tr. cùng một bạn gái (không nói tên) ở thành phố Vinh lên nhà chú ở xã Văn Lợi (huyện Quỳ Hợp) chơi. Sau đó, cả hai rủ nhau lên thị trấn Quỳ Hợp để vào hội chợ kinh tế nhân dịp 50 năm thành lập huyện Quỳ Hợp tại sân vân động cũ thuộc thị trấn Quỳ Hợp.Và đến khoảng 18 giờ (tức 6 giờ chiều) ngày 21/4/2013 (ngày cuối cùng của hội chợ kinh tế), Tr. và người bạn nữ của mình vừa ở trong hội chợ ra thì bất ngờ bị bốn thanh niên bắt đưa vào một khu rừng vắng. Tại đây, Tr. và bạn gái bị nhốt trong một ngôi nhà cũ chỉ cách con đường người ta thường đi làm việc trong rừng khoảng 400m.Tr. cho biết, hai người bị xích chung bằng một sợi xích to. Tr. bị xích chân còn bạn gái của mình bị xích tay trong cùng một sợi xích. Hàng ngày người ta vẫn đưa cơm nước đến cho ăn, cho thay quần áo nhưng không làm gì cả… Cũng tại đây, nhóm thanh niên này luôn cắt cử người canh chừng hai cô gái.Đến trưa ngày 28/4/2013, hai cô gái thấy việc canh gác bị xao nhãng, Tr. bàn với bạn mình phải thoát khỏi ngôi nhà hoang, nhóm người này. Thế là Tr. đã dùng một hòn đá đập đứt dây xích.Khi sợi xích đứt ra, cả hai người cùng phá cửa chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, những kẻ canh gác có bốn người (3 trẻ, một già) liền hô đuổi theo. Trang kéo lê đoạn xích chạy thẳng lên trên núi, rồi chạy xuống một thung lũng nhỏ, nhìn thấy làng bản ở bên dưới liền chạy thẳng xuống nhà dân gần đó mong được cứu.Trong lúc hoảng loạn, Tr. chạy được vào nhà anh Bình, còn người bạn gái của mình vẫn đang bị đuổi, không biết có thoát được không.Sau đó, anh Bình và chị Lan đã gọi điện thoại báo cho an ninh xóm và công an xã Châu Quang. Và sau đó không lâu thì có công an huyện (anh Hiếu và anh Thơ - Công an huyện) đến tận nhà anh Bình để đưa cô gái tên là Tr. đi về công an huyện Quỳ Hợp. Chị Lan vợ anh Bình cho biết: "Khi công an huyện đến nhà, thấy cô gái ngồi kéo mũ lưỡi trai trùm lên mặt, ông ấy liền nói: Tưởng ai, hóa ra là con ông L.!).Sáng nay (29/4) trao đổi với PV, ông Sầm Văn Toản - trưởng CA xã Châu Quang - xác nhận có sự việc cô Tr. vào trú ẩn trong nhà anh Bình kêu cứu. Song kêu cứu về việc gì, như thế nào chúng tôi không rõ lắm. Và sau đó, Công an huyện đã đưa cô Tr. về trụ sở để làm việc.