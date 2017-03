Cuộc tình định mệnh của nữ sinh tuổi đôi mươi

Chiều 21/6 là buổi chiều định mệnh đối với Phan Thị Hồng Vân (22 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng nghề Phú Châu). Khoảng 17h, kết thúc buổi học cuối cùng sau 2 năm học hệ cao đẳng, khi ra khỏi cổng trường trên phố Ngụy Như Kon Tum, Vân bị người yêu cũ Ngô Đình Tuân (25 tuổi, sinh viên Trường trung cấp Bách khoa) đi xe máy bám sát phía sau. Tuân bắt Vân dừng lại để nói chuyện tình cảm giữa hai người.

Đến đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tuân ép Vân phải dừng xe. Hai bên xảy ra giằng co. Tuân đẩy Vân ngã xuống đường, một tay chặn cổ để Vân không chống cự được, tay kia rút lưỡi lê 3 cạnh giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào bụng, ngực cô gái.

Bỏ mặc người yêu cũ nằm gục trên đường, Tuân bỏ trốn. Vân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn. Buổi học cuối cùng không ngờ cũng là ngày kết thúc cuộc đời của nữ sinh viên xấu số. Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng Vân khi cô mới bước sang tuổi 22.

Chỉ sau 24 giờ, Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Tuân. Trước đó, để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra, Tuân nhắn tin cho một vài người bạn, thông báo đã giết Vân và tự sát. Thế nhưng, anh ta thuê nhà nghỉ ở khu vực Giáp Bát lẩn trốn, thay đổi điện thoại để chống lại sự truy lùng của công an.



Chiều 22/6, Công an đã bắt giữ Tuân khi hắn đang lang thang trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tuân bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTG

Tại cơ quan điều tra, Tuân tỏ ra khá kiệm lời. Tuân cho biết quen và yêu Vân từ đầu năm 2012 qua một người bạn của Vân. Cả Tuân và Vân đã đến nhà nhau chơi vài lần. Trước Vân, Tuân đã trải qua vài mối tình, song Vân là người mà anh ta yêu nhất.

Tuân dự định sau khi hai người tốt nghiệp sẽ về Lào Cai xin việc làm và tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau Tết âm lịch 2013, hai người xảy ra trục trặc. Vân nói bố mẹ không đồng ý cho Vân quan hệ tình cảm với Tuân. Còn theo Tuân lý do dẫn đến chia tay là bởi sự xuất hiện của "người thứ ba".

Giai đoạn căng thẳng giữa hai người, thỉnh thoảng Vân lại chặn facebook không cho Tuân vào xem. Nhưng qua theo dõi mạng, Tuân biết Vân đã có bạn trai khác. Người này đã công khai tình cảm với Vân trên facebook. Tuân tìm mọi cách nói chuyện, níu kéo tình cảm nhưng Vân từ chối.

Ngày 19/6, Tuân đăng status với nội dung: "Là con trai hay con gái khi yêu cũng đều vậy thôi: Ghen tuông thì bị gọi là ích kỷ. Im lặng thì bị bảo là vô tâm. Quan tâm thì lại cho là phiền phức. Lơ là thì lại nói không yêu. Níu kéo lại bị cho là ngu ngốc. Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu. Để rồi lại chỉ biết lặng im…". Và 2 ngày sau, "Chán đủ thứ" đã gây tội ác với người mình từng yêu thương.

Thạc sĩ, chuyên viên tư vấn giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc cho rằng, có một sai lầm mà các bạn trẻ thường hay gặp phải là cố bày tỏ tình yêu nồng cháy bằng mọi cách. Thậm chí họ van xin, khóc lóc, đe dọa hoặc thực hiện những hành động thô bạo, gây hấn với tình địch, tìm cách khống chế ép buộc đối tác phải yêu mình, chiếm đoạt thể xác người mình yêu, hạ thấp hoặc tự hủy hoại bản thân mình để mong tìm được sự cảm thông tội nghiệp từ người kia và ngỡ rằng đó là tình yêu. Các bạn không hiểu rằng tình yêu chỉ có được khi cả hai tình nguyện trao tặng, không thể có được tình yêu từ sự đánh cắp, van xin hay "trấn lột".



Mọi thủ đoạn, hành động mang tính áp đặt trong tình yêu chỉ dẫn đến một kết quả hoàn toàn ngược lại với điều các bạn mong muốn. Đôi lúc bạn vô tình vi phạm pháp luật và phải trả giá cho những toan tính của mình bằng những tháng năm dài sau song sắt nhà tù.

Theo An ninh thế giới