Cuộc trốn chạy của kẻ sát nhân tàn độc

Trong lúc tỉnh lại tại bệnh viện, nạn nhân đã kịp cho chồng biết kẻ ra tay sát hại và vét sạch tư trang trên người bà chính là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1966, ngụ P1Q8) - người em cô cậu ruột với bà.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Buổi sáng định mệnh đó, mọi người ở chung cư đều đi làm nên chỉ còn thưa thớt vài người, chủ yếu người già và phụ nữ. Lúc này, mọi người bỗng nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy bà Vân người đầy máu đang lảo đảo từ nhà lần sang một căn hộ đang mở cửa gần đó rồi lăn ra bất tỉnh. Một thanh niên từ phía sau bà Vân nhanh chóng theo hướng cầu thang thoát nhanh ra ngoài. Nghi đây chính là thủ phạm sát hại bà Vân nên mọi người tri hô và đuổi theo chặn bắt. Nhưng do ít người, lại chỉ toàn phụ nữ nên kẻ gian đã kịp tẩu thoát. Mọi người nhanh chóng đưa bà Vân đến Bệnh viện 115 cấp cứu. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) và CAP3Q4 nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ án. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn vương vãi trên nền nhà, cầu thang chung cư. Nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn...

Được biết, buổi sáng cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Bình (chồng nạn nhân) cùng các con đi làm, nhà chỉ còn lại bà Vân. Tuấn cũng thường xuyên qua lại gia đình chơi. Vài ngày trước, Tuấn có ghé sang trả ông Bình 300.000 đồng (số tiền đã vay trước đó) và mời cả nhà chủ nhật qua nhà ăn đám giỗ. 9 giờ ngày 7-11, Tuấn lại sang nhà chơi. Thấy bà Vân ở một mình, Tuấn liền lấy dao kề cổ uy hiếp lấy tài sản. Bà Vân chống cự quyết liệt, đối tượng đâm tiếp vào bụng. Sau khi lột hết tư trang trên người nạn nhân, Tuấn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà mặc nạn nhân đang thoi thóp, cầu cứu. Số tài sản bị mất gồm hai nhẫn vàng 24k, một nhẫn vàng 18k và một chiếc lắc...

Nhanh chóng thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng... cơ quan điều tra bước đầu khoanh vùng được nghi can giết người và phân công điều tra viên phối hợp cùng CAQ8 bắt giữ đối tượng. Thế nhưng, hung thủ đã nhanh chóng thu gom quần áo trốn khỏi nơi cư trú trước đó. Được biết, Tuấn có vợ và bốn con, nhỏ nhất 17 tuổi. Thời gian này, Tuấn làm việc cho một cơ quan nhà nước. Sau đó, Tuấn ly dị vợ và về sống chung với vợ sau tại Bình Chánh. Được một thời gian, Tuấn chia tay người vợ này và lại quay về với vợ trước, mỗi ngày chở vợ sang chợ An Đông bán cua, thu nhập cũng thất thường. Theo cơ quan chức năng, có thể do thiếu thốn về kinh tế, nhiều lần qua lại nên nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân, đợi thời cơ thuận lợi Tuấn đã ra tay.

Nhận định có khả năng hắn sẽ quay về với vợ nhỏ quê ở Nghệ An vì hai người hiện đang có một con chung đã được 18 tháng và thông qua thông tin và hình ảnh về đối tượng gây án được đăng tải trên Báo CATP, CA huyện Viễn Châu, Nghệ An đã xác định Tuấn đang có mặt tại địa phương. Chỉ 10 ngày sau khi gây án, nhờ sự phối hợp truy xét, CA Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuấn.

Đội CSĐTTP về TTXH CAQ4 lập tức cử hai điều tra viên nhanh chóng lên tàu ra Nghệ An để di lý đối tượng về CA quận. Vừa đến nơi, cuộc hỏi cung ban đầu được tiến hành. Được biết, sau khi gây án Tuấn về nhà thu dọn tư trang và ra thẳng Nghệ An. Trên đường đi, hắn ghé một tiệm vàng tại ngã tư Thủ Đức bán chiếc nhẫn 24k lấy tiền làm lộ phí. Hai chiếc nhẫn còn lại ra đến Nghệ An hắn cũng bán nốt. “Chiếc lắc mà chị Vân đưa cho, lúc chạy ra khỏi nhà em làm rớt đâu không biết. Có thể rớt ở cầu thang, mà có khi còn ở trong nhà cũng nên... Còn con dao thì khi qua cầu Nguyễn Văn Cừ em quăng nó xuống dưới luôn”, Tuấn thành thật.

14 giờ 20 ngày 23-11-2012, Nguyễn Ngọc Tuấn đã được di lý từ Nghệ An về đến CAQ4. Tại cơ quan điều tra CAQ4, hai điều tra viên vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về vẻ mặt vẫn còn khá mệt mỏi. Suốt ba ngày công tác tại Nghệ An để làm rõ thêm nhiều chi tiết liên quan đến vụ án và quan trọng nhất là di lý đối tượng an toàn về đến đơn vị gần như vắt kiệt sức các anh. Cộng thêm khí hậu tại Nghệ An những ngày này rất nóng, điều tra viên Phan Thanh Sơn (Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ4) đã bị bệnh suốt ba ngày liền. Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất trời lại đổ mưa, các anh càng như thấm hơn cái mệt.

Sau khi hoàn thành thủ tục lăn tay, Tuấn được dẫn ra chờ chuyển về Phòng CSĐTTP về TTXH CATP. Vẻ mặt của kẻ mà hơn hai tuần qua đã ra tay sát hại dã man người chị họ của mình để cướp tài sản vẫn vô tư, nhoẻn miệng cười. “Hắn chưa biết mình phạm tội giết người đâu, chị đừng nói gì nhé!”, Thanh Sơn nói nhỏ với chúng tôi. Tuấn lúc này đã khá bình tĩnh: “Giờ em thấy hối hận quá chị ơi. Vừa rồi, sau khi được các anh Công an huyện Viễn Châu, Nghệ An mời ra làm việc em đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Được biết chị Vân đã khỏe, em mừng lắm...”. Chúng tôi buột miệng hỏi: “Vậy sao lúc đó anh lại làm vậy với chị mình?”. Tuấn chậm rãi: “Lúc đầu em chỉ định qua hỏi mượn tiền. Hoàn cảnh của em anh chị Vân biết rất rõ. Mà hình như em thấy thái độ của anh chị đối với em không còn được như xưa... Hôm đó đúng là ngày đóng tiền thuê nhà cho con, rồi tiền điện, tiền nước... Em chỉ định dọa thôi, không ngờ chị Vân la lên. Hoảng quá em mới ra tay. Khi thấy máu dính đầy tay lúc đó em mới tỉnh ra rồi chạy vào nhà tắm rửa nên máu mới dấy ra đầy nhà..., rồi em chạy ra cầu thang...”.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án về chịu tội trước pháp luật, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ4 đã khám phá nhanh vụ án. Kẻ giết người rồi đây sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng của pháp luật.

Theo Minh Thư (CATP)