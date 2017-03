Cuộc truy bắt ngoạn mục của ‘hiệp sĩ’ để bắt tên trộm

Sáng 29-9, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của “hiệp sĩ” xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) báo trên địa bàn mới bị mất xe Air Blade màu đỏ đen, trong yên xe còn có 23 triệu đồng.

Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội Hồ Tân Minh, Dương Tài, Công Nguyên, Thanh Hồng, Minh Tài và Văn Hóa tỏa đến các ngả đường truy tìm nghi can.



Nghi can bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện nghi can chạy xe máy như mô tả trên đường Lê Lợi (phường Hòa Phú) nên đã bám theo. Nhận ra có người đang theo dõi, nghi can phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi. Thấy vậy, nghi can liền móc trong người ra một con dao, liên tục đâm chém về phía các "hiệp sĩ".



Số tiền thu hồi được trên chiếc xe bị trộm và con dao của thủ phạm.

Cuộc truy đuổi kéo dài hàng chục km qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Đến đại lộ Bình Dương (thuộc phường Hiệp Thành), nhận thấy đoạn đường vắng người, anh Hải liền ép xe nghi can để đồng đội đá văng con dao. Nhóm “hiệp sĩ” nhanh chóng khống chế bắt được tên trộm, bàn giao cho Công an xã Lai Uyên.



Tại đây, nghi can khai tên Nguyễn Ngọc Huỳnh (30 tuổi, quận 4, TP.HCM). Huỳnh từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe Air Blade của nạn nhân cùng 23 triệu đồng, một con dao, một thanh đoản.