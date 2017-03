Cuộc truy đuổi tốc độ của CSGT và CSHS với hai kẻ cướp có dao

Nguyễn Thanh Trường sau khi bị bắt tại cơ quan công an.

Đội CSGT An Lạc, thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Thanh Trường (26 tuổi, quê Đồng Tháp) cho công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh điều tra về hành vi cướp tài sản.



Đêm 22-9, tổ tuần tra của Đội An Lạc gồm Trung uý Nguyễn Thanh Tùng, Trung úy Nguyễn Phước Tuấn Anh, và Thiếu úy Hồ Văn Công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Khi đến khu vực Cầu vượt Quốc lộ 1, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, tổ CSGT phát hiện có một thanh niên đang cầm một con dao Thái Lan dài khoảng 15cm, gí vào người một thanh niên và yêu cầu người này giao nộp chiếc điện thoại. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng nhanh chóng lên xe đồng bọn rồi bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, lập tức tổ tuần tra CSGT đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo hai đối tượng. Cùng thời điểm, có các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) đang tuần tra địa bàn cũng đồng thời phối hợp truy đuổi.

Cuộc truy đuổi với tốc độ cao đến đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6 thì lực lượng CSGT và CSHS đuổi kịp xe của hai nghi can. Ngay sau đó, đối tượng điều khiển xe được xác định là Trường đã bị khống chế bắt giữ. Riêng đối tượng ngồi sau trực tiếp cướp tài sản đã nhanh chân bỏ chạy bộ, luồn lách vào các con hẻm trốn thoát.

Lực lượng công an đã thu giữ của hai nghi can một xe gắn máy, ba điện thoại di động, cùng một con dao. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận vào sáng cùng ngày đã cùng với đồng bọn hiện đang bỏ trốn dùng dao cướp được một điện thoại của người đi đường tại khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Long An. Sau khi gây án, hai nghi can di chuyển về TP.HCM và gây ra vụ việc như trên.