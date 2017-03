Cuối năm 2008: Chấm dứt tạm cư trên toàn thành phố

Sau khi tham vấn tái định cư tại một số quận, huyện, hôm qua (7-11), Ban Pháp chế HĐND TP đã làm việc với Sở Xây dựng và một số chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án này. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TP có 4.636 trường hợp tạm cư kéo dài, cho đến nay còn 406 trường hợp đã bốc thăm nhưng chưa được nhận nhà tái định cư.

Triển khai dự án mới lục tục lo tái định cư

TP đã lập ra Ban thường trực về chương trình này do giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng ban. Nhiệm vụ chính của ban này chỉ là đôn đốc, quản lý, kiểm tra còn việc thực hiện chính vẫn là UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhận xét: “Chúng ta lúng túng bởi dự án triển khai mới lục tục đi làm tái định cư, trong khi nhà tái định cư thường là căn hộ chung cư, thời gian hoàn tất phải hai đến ba năm”. Bên cạnh đó, có những trường hợp tạm cư kéo dài do người dân khiếu nại về vị trí căn hộ, vị trí nền, không có tiền để mua lại, hay mua đi bán lại suất tái định cư... cũng là những trở ngại làm Nghị quyết 57 của TP về tái định cư bị chậm đi. “Có quận, huyện còn không hình dung được trong năm nay địa phương mình có bao nhiêu dự án triển khai, cần bao nhiêu căn hộ, nền nhà bố trí tái định cư” - Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền cho biết.

Tái định cư bằng biệt thự, ai mua nổi?

Báo cáo Ban Pháp chế HĐND TP về tiến độ thi công các dự án, Sở Xây dựng cho biết không ít trường hợp chậm trễ là do sự ì ạch, thiếu tích cực của các chủ đầu tư và một số quận, huyện. Con đường 8 m, dài 200 m để dẫn vào các nền đã bốc thăm của khu tái định cư 17,3 ha An Phú (quận 2) tới nay chưa xong do vướng đền bù. Hoặc con đường dẫn vào khu tái định cư cảng sông Phú Định ở quận 8 khiến 79 hộ có nền mà không thể xây nhà. “Muốn vào phải đi bằng xe hơi hai cầu hoặc xe ôm mà phải là xe mạnh, chứ yếu yếu là ngã như chơi, bùn sình tràn ngập!” - ông Hiệp kể. Cũng vì con đường này mà dẫn đến sự gay gắt của các cơ quan quản lý với chủ đầu tư. Thậm chí Sở Xây dựng còn định dùng biện pháp mạnh là sẽ rút lại dự án nhưng phía này vẫn dùng dằng mãi. Đến nay, doanh nghiệp chịu làm thì lại... đụng đường dây điện cao thế!

Lại có trường hợp dự án tái định cư không triển khai được do không hợp lý, không phù hợp khả năng của người tái định cư. Theo thiết kế được duyệt, khu tái định cư Man Thiện (quận 9) có tám block chung cư, 491 nền nhà phố liên kế và... 100 nền biệt thự! Chung cư tái định cư 12 tầng của dự án 38 ha Tân Thới Nhất cũng tương tự. Theo thiết kế, chung cư này có tới 25% căn hộ tái định cư có diện tích từ 77 m2 đến 120 m2. “Diện tích hơn 100 m2 là quá lớn, làm sao người dân mua nổi? Sở Xây dựng đã đề nghị sửa lại, gần một năm nay bên này vẫn chưa xong thủ tục” - lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.

Có mặt tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư khu tái định cư Man Thiện cho biết đang điều chỉnh, tách 100 nền biệt thự thành 200 nền nhà phố. Chủ đầu tư chung cư Tân Thới Nhất thì thông báo đã xong thẩm định thiết kế cơ sở, đang chờ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền cho biết Sở đang có những văn bản trình TP để hạn chế tình trạng mua bán suất tái định cư gây phức tạp cho công tác này. Đến cuối năm 2008, Sở sẽ đề nghị TP xử lý những chủ đầu tư được giao làm nhà tái định cư mà dây dưa bằng cách không cho tham gia các dự án khác hoặc công khai tên tuổi trước công luận. “Chậm nhất đến 31-12-2008 phải chấm dứt tình trạng tạm cư tại TP.HCM. Quận, huyện nào còn tình trạng này thì Sở sẽ báo cáo TP kiểm điểm”. Ban Pháp chế HĐND đồng tình với các đề xuất trên.