Cuối năm, công nhân lao đao vì mất việc

Không cầm được nước mắt, chị Trần Thị Thảo (quê Hà Tĩnh) kể: “Tôi làm công nhân từ ba năm nay với mức lương cơ bản hơn một triệu đồng/tháng. Gần cuối năm, bà giám đốc bỗng dưng bỏ trốn khiến kế hoạch về quê ăn Tết với gia đình phải gác lại”.

Doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn...

Chị Thảo - một trong số 500 công nhân của Công ty TNHH Aura Lingerie (100% vốn nước ngoài, chuyên gia công đồ lót ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức) chính thức bị mất việc từ ngày 10-12. Theo chị Thảo, giữa năm nay đơn hàng đã hết, công việc cầm chừng, công nhân chỉ hưởng 70% lương, với ngần ấy thu nhập, trả tiền phòng, ăn uống là hết sạch. Chị cho biết thêm ở quê nhà, chồng làm ruộng nuôi đứa con đã 15 tuổi, còn chị khăn gói vào TP.HCM kiếm việc để đóng tiền học cho con. Bây giờ việc mất, chầu chực từ hơn nửa tháng nay mới nhận được tiền lương hơn một triệu đồng, đem về trả nợ tiền phòng trọ là hết. Không biết nay mai về quê lấy đâu ra tiền mua vé tàu xe. “Hai năm nay không về quê, nhớ con da diết, dự tính năm nay mua áo quần và lo tiền học cho con. Bây giờ trắng tay, thấy tủi thân với chồng con lắm nhưng ở lại biết bấu víu vào đâu mà sống” - chị Thảo nghẹn ngào.

Đáng buồn hơn, chị Nguyễn Thị Nhàn (quê Thái Bình) lập gia đình từ sáu năm nay. Ngần ấy thời gian chị chưa một lần về quê ăn Tết. Năm nay, chị dự tính lấy tiền thưởng Tết rồi về quê, vậy mà bây giờ mọi tính toán càng trở nên xa vời.

Chị Hà - công nhân Công ty TNHH Công nghệ may mặc Việt Nam (doanh nghiệp do Hàn Quốc đầu tư ở quận Thủ Đức) đang lâm vào tình cảnh bức bách khi ông chủ bỏ trốn, còn công nhân mất việc. Gần một tháng nay chị lân la xin việc với khoản tiền dành dụm ít ỏi đã cạn dần. Chị xúc động nói: “Cũng may có chị em cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau chứ ngồi nhà một tháng thì cầm chắc cái đói!”.

Thà về quê còn hơn làm “lính mới”

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hàng loạt công nhân chuẩn bị về quê sớm hơn mọi năm. Chị Phan Thị Cúc (quê Quảng Bình) và một số người cùng phòng trọ cho biết vài hôm nữa sẽ đón xe về quê chứ không chờ cận Tết. Theo chị Cúc, về quê lúc này cũng chẳng có việc gì để làm nhưng thà vậy còn hơn nằm dài, ra vào lẩn quẩn trong phòng trọ chật chội. “Giáp Tết giá xe tăng cao chẳng đủ tiền về. Biết rằng cha mẹ ở quê rất buồn nhưng biết làm sao khi cuộc mưu sinh chốn thị thành ngày càng khó khăn” - chị bộc bạch.

Ngay sau khi 500 công nhân ở Công ty TNHH Aura Lingerie bị mất việc, một công ty điện tử ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã thông báo sẽ tuyển dụng toàn bộ công nhân Aura Lingerie. Tuy nhiên, nhiều công nhân đang lưỡng lự vì chỗ làm mới xa hơn và thu nhập thấp, chưa kể phải đào tạo lại tay nghề. Theo họ, “Công nhân ngại nhất mỗi lần chuyển công việc là đào tạo lại tay nghề. Tất cả phải làm lại từ đầu. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Chẳng bao giờ yên ổn trong công việc”.

Theo kinh nghiệm của một số công nhân, công ty nào tuyển người vừa mất việc là nhằm cầm chân để ra năm không thiếu hụt nhân công lao động. Nếu ai được nhận vào làm việc thì là “lính mới”, không có chế độ thưởng Tết. Ngoài ra, các công ty chỉ tuyển người có tay nghề cao với lương tập sự thời điểm cuối năm rất “bèo”.