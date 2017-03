Cuối năm đi chợ "hàng nóng"

Chỉ lướt qua vài vòng ở chợ Cốc Lếu, thấy chúng tôi đồ đạc lỉnh kỉnh, biết ngay là khách ở nơi khác đến, nên khi ghé vào bất cứ cửa hàng nào cũng nhận được lời mời "mua dùi cui điện đến bình xịt hơi cay".



Không được bày bán công khai lộ liễu như đồ điện tử, dao lê, dao bấm…, bình xịt hơi cay, dùi cui điện được các chủ cửa hàng mời chào trực tiếp cho khách. Các mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng có lẽ không cần hỏi thì cũng biết nguồn gốc của chúng từ đâu đến.

Nhiều hàng cấm bán ở chợ Cốc Lếu

Tò mò với chủ ý muốn mua dùi cui điện, chúng tôi được bà Nhung, một chủ cửa hàng ở chợ Cốc Lếu dẫn vào trong để xem hàng.



Nói là vào trong cho kín đáo, nhưng thực ra một gian hàng của bà Nhung cũng chỉ vỏn vẹn cỡ chục mét vuông thì không lấy gì làm kín đáo cả, chỉ đứng khuất vào gian hàng để có thể che được "mắt thiên hạ" mặt hàng mà bà đang muốn giới thiệu cho chúng tôi xem.



Vừa nói, bà Nhung vừa cầm một hộp bé tí chỉ bằng chiếc điện thoại di động đưa chúng tôi xem và cho biết, đây là loại dùi cui điện thoại, rất nhỏ gọn, có thể dấu bất cứ đâu trong quần áo mỗi khi ra đường mà không sợ bị phát hiện, vì tầm sát thương ngắn, phải gí sát vào người mới có tác dụng, nên giá mỗi chiếc cũng chỉ 300 nghìn đồng.



Tuy nhiên, nếu bị bắn điện thì nạn nhân bị bất tỉnh đến 10 phút, chỉ mới nghe nói đến đây cũng làm chúng tôi rợn cả người.



Thấy khách vẫn chưa ưng ý, bà Nhung liền lấy chiếc hộp giống hộp đựng đèn pin ra giới thiệu, đây là loại dùi cui điện đèn pin, loại này vừa làm đèn pin chiếu sáng buổi tối, vừa dùng làm công cụ "phòng thân" rất hiệu quả, giá 500.000 đồng mỗi cái, lấy hai cái thì 900.000 đồng, tầm sát thương 1 m và hiệu quả hơn dùi cui điện thoại.



Như để minh chứng, bà liền bảo chúng tôi tránh ra và bấm điện, chiếc dùi cui phát ra tiếng rẹt rẹt kéo dài, nổ tanh tách y như dòng điện cao thế lúc bị chập, còn không ưng thì lấy loại xịn hơn, đảm bảo không chê vào đâu được.



Loại mà bà Nhung tiếp tục giới thiệu cho chúng tôi là dùi cui điện 3 khúc, cũng nhỏ gọn và giống y chiếc đèn pin cỡ trung bình. Gọi là 3 khúc, vì khi bấm điện chiếc dùi cui này bắn ra 3 khúc điện màu xanh lè, tầm sát thương khoảng hai mét, nếu bị giật thì coi như nhập viện luôn. Cũng vì thế mà loại này có giá 700.000 đồng, tất cả đều có đầy đủ bộ sạc điện nhỏ gọn, có thể sử dụng nhiều lần.



Vừa nghe bà Nhung nói, chúng tôi quan sát xung quanh cửa hàng khu vực bà đang cho chúng tôi xem, ước đoán có khoảng 30 chiếc dùi cui điện được đựng bên trong những chiếc hộp mà nếu không phải người trong nghề thì không thể phân biệt được đó là dùi cui điện hay đèn pin.



Để thoát khỏi những lời mời chào nhiệt tình và không để bà chủ này thất vọng, chúng tôi tỏ vẻ rất muốn mua và hứa hẹn chiều sẽ quay lại lấy với số lượng lớn và còn để lại lời nhắn "nhớ là giảm giá cho bọn em, nhé chị".



Ghé vào một cửa hàng khác, thấy chúng tôi lựa chọn khá lâu mà vẫn chưa ưng ý một mặt hàng nào, bà chủ liền mời chào "hay là lấy dùi cui điện" vừa gọn nhẹ, dễ sử dụng mà lại rẻ nữa!



Giả bộ tỏ ra bất ngờ, chúng tôi hỏi lại: Ở đây còn có cả hàng đó hả chị? Bà chủ này liền đáp tỉnh bơ: Úi dào, dùi cui chứ ở đây đến cả hàng nóng hơn người ta còn bán nữa ấy chứ, mấy cái dùi cui nhằm nhò gì hả em!



Vậy hàng nóng hơn nữa chắc là súng hả chị? Còn gì khác vào đây nữa em - bà chủ cửa hàng trả lời.



Giống như cửa hàng trước, giá ở đây cũng dao động từ một vài trăm nghìn đến 500.000 đồng cho các mặt hàng đao, kiếm, mã tấu đủ kích cỡ, còn dùi cui điện, bình xịt hơi cay thì mức giá từ 300.000 đến 1.000.000 đồng.



Bà chủ này còn đưa ra mức giá ưu đãi hơn nếu chúng tôi lấy nhiều và còn cho biết thêm, đối với dùi cui điện loại từ 3 đến 500.000 đồng, khi bị công an bắt chỉ xử phạt nhẹ, chủ yếu là phạt hành chính vì độ nguy hiểm không cao. Còn loại từ 700.000 đồng trở lên là loại công an thường dùng, có cả đèn pin siêu sáng và phải có giấy phép mới được sử dụng, còn mua ở cửa hàng bà thì chẳng phải giấy phép gì cả.



Cũng theo bà chủ, loại hàng được tiêu thụ mạnh nhất là bình xịt hơi cay, nhỏ gọn giống như bình nước hoa với mức giá 150.000 đồng đến vài trăm nghìn một bình, nếu ngửi phải mùi thì bị ngất.



Loại đặc biệt hơn nữa là súng điện, giống như một khẩu súng ngắn có 3 viên đạn chứa trong hộp nhỏ như hộp diêm, vừa là dùi cui điện vừa là bình xịt hơi cay có độ sát thương xa đến 6m, điện rất mạnh đến trâu, bò bị giật cũng lăn quay ra, chỉ với giá 5.000.000 đồng.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, các mặt hàng cấm này chủ yếu được các đầu nậu tuồn về Việt Nam từ thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc, với mức giá vận chuyển rẻ bèo. Khi về đến Việt Nam, các mặt hàng này luôn có mức giá cao gấp ba, bốn lần.



Chính vì siêu lợi nhuận, nên nhiều người bất chấp luật pháp để kinh doanh. Do vận chuyển đơn giản, thường thì các đầu nậu giấu hàng cấm lẫn vào hàng hóa được phép thông hành, còn với số lượng nhiều thì chủ yếu được vận chuyển qua đường sông để vào Việt Nam, giao tận tay khách hàng mới phải trả tiền. Vậy ai sẽ quản lý các loại vũ khí này?



Theo Báo Lào Cai