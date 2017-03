Cuối năm, loạn... kẹt xe

Tuần qua, số điểm kẹt xe và ùn ứ xe tại TP.HCM gia tăng đột ngột, nhất là các cửa ngõ thành phố. Ngay cả những giờ không phải là cao điểm, tình trạng xe cộ nối đuôi nhau chậm chạp qua các ngã tư, các vòng xoay vẫn thường xảy ra. Một số tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông rất cao vẫn chưa được cải thiện.

Ùn tắc tại cửa ngõ thành phố

Các tuyến đường cửa ngõ vào TP.HCM, ngang Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn... tuần qua liên tục xảy ra ùn tắc, kẹt xe. Nguyên nhân phần lớn ở những điểm này một phần do cuối năm lượng xe cộ lưu thông trên đường gia tăng, phần do các công trình thi công mở rộng mặt đường hoặc làm cống thoát nước gây ách tắc lưu thông.

Khu vực ngã tư Bình Triệu hiện đang có công trình đào đường, đào cống nên lòng đường càng bị thu hẹp, mặt đường nhấp nhô, ngập nước. Tại đây thường xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc kẹt xe nghiêm trọng. Có hôm kẹt xe tới vài tiếng đồng hồ làm xe đò không thể ra vào Bến xe Miền Đông. Từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Cát Lái những ngày gần đây cũng thường xảy ra ùn tắc vào cả ban đêm lẫn ban ngày do lưu lượng xe quá lớn từ xa lộ Hà Nội ra vào cảng Cát Lái. Nhiều buổi sáng sớm hay lúc tan tầm, dòng xe từ xa lộ Hà Nội phải nhích từng tí một để tới chân cầu Sài Gòn.

Cửa ngõ phía tây thành phố cũng đang có công trình thi công trên đường kéo dài từ vòng xoay An Lạc, ngã ba Nguyễn Văn Linh-quốc lộ 1A đến giáp ranh tỉnh Long An. Trên tuyến đường này, dù lưu lượng xe lưu thông chưa cao bằng dịp Tết sắp tới nhưng vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc chiều đã thường xuyên bị ùn tắc. Trạm CSGT số 4 phối hợp CSGT Công an huyện Bình Chánh đã lên kế hoạch điều tiết giao thông cho khu vực này nhưng dự kiến chỉ có thể giải tỏa được phần nào.

Xe tải lên ngôi, xe máy lép vế!

Ngoài việc gia tăng kẹt xe, tại nhiều tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông không những không cải thiện được tình hình mà nguy cơ xảy ra tai nạn còn cao hơn. Đầu tiên phải kể đến liên tỉnh lộ 25B (quận 2), đoạn từ xa lộ Hà Nội dẫn vào cảng Cát Lái. Đây là một cảng quan trọng khu vực phía nam với mật độ xe trung bình khoảng 12 ngàn lượt/ngày đêm trong khi đoạn đường này chỉ rộng 7,5 m, dài 10 km với hai làn xe chật hẹp.

Xe qua lại liên tỉnh lộ 25B chủ yếu là xe tải nặng, xe container chiếm gần hết mặt đường. Đa số người đi xe máy đi vòng qua đường Nguyễn Thị Định để tránh nguy hiểm. Cái khó là nhiều cơ quan nhà nước của quận 2 nằm ngay trên liên tỉnh lộ 25B, người dân đi làm thủ tục, giấy tờ vẫn phải đến đây trong nơm nớp lo sợ bị xe tải nặng, xe container chèn ép hoặc đụng phải. Vào giờ cao điểm, hai làn xe tải nối đuôi nhau kéo dài trên đường, xe máy muốn lưu thông phải luồn lách đi bên lề đường, có khi phải vượt qua những đoạn mấp mô, lởm chởm đá. Chỉ cần một va quẹt nhỏ mà té ngã xuống đường thì rất dễ bị xe tải cán chết tại chỗ.

Chỉ riêng nhân viên phà Cát Lái đã có hai người chết vì tai nạn giao thông khi chạy xe máy trên liên tỉnh lộ 25B là anh Nguyễn Minh Phượng và anh Nguyễn Văn Ba. Gần đây nhất vào giữa tháng 12-2008, một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, nhiều xe máy đi qua khúc quanh đã tông vào nhau liên tiếp ngay trên cầu Mỹ Thủy. Dự kiến khối lượng hàng container lưu thông qua cảng Cát Lái năm 2009 tăng cao. Từ năm 2003, thành phố đã có chủ trương mở rộng đường này nhưng đến nay chưa có nguồn vốn thực hiện.

Đường láng, tai nạn tăng

Tỉnh lộ 10 nối dài từ quận Bình Tân và huyện Bình Chánh xuống ranh tỉnh Long An cũng có lưu lượng xe lưu thông rất lớn nhưng mặt đường nhỏ hẹp. Không những thế, nhiều xe tải, ba gác máy, xe máy... lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu trên tỉnh lộ 10. Công trình thi công mở rộng tỉnh lộ 10 đang thực hiện nhưng nhà thầu chỉ rào chắn sơ sài khiến lưu thông khó khăn, nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

“Điểm đen” của tỉnh lộ 10 là đoạn đường dài khoảng 2 km từ ngã ba tỉnh lộ 10-Võ Văn Vân đến cầu Bà Lác (thuộc huyện Bình Chánh). Chị Lê Thị Hoa, bán nước giải khát trên tỉnh lộ 10 thuộc xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh), cho biết từ khi có công trình thi công mở rộng tỉnh lộ này thì tai nạn xảy ra nhiều hơn vì đường nhựa láng nên nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu hơn trước. Giữa tháng 12-2008, người dân ở đây đã chứng kiến một người đàn ông say rượu tông vào một thanh niên trên đường đoạn gần cầu Sập. Dù người thanh niên đã cố tránh nhưng không kịp khiến hai người cùng chết tại chỗ.