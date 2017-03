Cưỡng bức cả cô gái bị thiểu năng trí tuệ

Bà Tô Thị Thu, mẹ nạn nhân kể lại sự việc trong nước mắt: "Chiều ngày 28-2-2010, khi tôi về nhà thì thấy con gái tôi bị chảy máu nhiều và gào khóc. Sau đó, con tôi cho biết đã bị Trần Văn Nhật (T.V.N.) dùng vũ lực cưỡng bức".



Nạn nhân H. nhiều ngày không ăn và thường xuyên bị hoảng loạn

Theo bà Thu, bà đã sang gia đình của N. (20 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) yêu cầu gia đình đưa N. ra để làm rõ vụ việc. Ban đầu gia đình N. không thừa nhận con mình có hành vi cưỡng bức H., nhưng sau đó, gia đình N. đã sang nhà đặt vấn đề với gia đình bà Thu để xin cưới H. Bà Thu không đồng ý với đề nghị của gia đình N.



"Tôi không tin là phía gia đình N. có ý muốn cưới con gái tôi. Con gái tôi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, cân nặng chỉ 29kg. Hành vi của N. cần phải bị trừng trị. N. đã khiến con gái tôi bị hoảng loạn, giờ chưa bình tĩnh lại được" - bà Thu bức xúc.



Gia đình nạn nhân cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, H. rất ít ăn, chỉ uống được chút nước, nhưng uống vào thì ói ra gần hết. Theo bà Thu, trước đây H. chưa từng có biểu hiện như vậy. "Hằng ngày nó ở nhà nấu cơm, cho gà, lợn ăn. Mọi sinh hoạt vẫn tự chủ. Giờ nó thường kêu la và tìm cách đập đầu vào tường".



Bà Thu cho biết, công an huyện Châu Đức đã đưa H. đi giám định tình trạng bị xâm hại và đề nghị đưa nạn nhân đi giám định tâm thần, nhưng bà Thu yêu cầu chờ cho sức khỏe của H. ổn định hơn sẽ giám định tâm thần sau. Theo bà Thu, các bác sĩ bệnh viện tâm thần tỉnh đã chẩn đoán ban đầu là H. bị thiểu năng và chậm phát triển.



Trao đổi với PV Phụ Nữ, bác sĩ Bảo Bái, Phó giám đốc BV Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: "Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng hoảng loạn. Do bệnh nhân bị căng thẳng thần kinh nên không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, về tình trạng tâm thần thì phải đưa đi giám định ở bệnh viện tuyến trên, mới có kết luận cụ thể, chính xác".



Về phía công an địa phương, ông Nguyễn Đức Hiểu - Trưởng công an xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) thông tin: "Ngay khi nhận được tố cáo của gia đình nạn nhân, công an địa phương đã liên hệ với công an nơi đối tượng gây án thường trú để mời N. về lấy lời khai.



Tại công an xã, N. đã thừa nhận hành vi dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với H. Ngay sau đó, công an xã chuyển hồ sơ và nghi can lên công an huyện". Ông Hiểu cũng xác nhận với PV Phụ Nữ là nạn nhân H. có trạng thái tinh thần không được bình thường.



Trung tá Nguyễn Văn Sang - Trưởng công an huyện Châu Đức cho biết, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.