Cưỡng bức người đi đường giữa khu đất trống

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn An (22 tuổi, ở xã Nghi Liên) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cảnh sát, An không nghề nghiệp, thường lang thang kiếm sống trong đêm. Khoảng 23h ngày 23/2, anh ta gặp một cô gái đi trên đường liền nảy sinh ý định xấu.

Từ phía sau, gã lao đến ôm ghì và bóp cổ nạn nhân kèm theo lời đe dọa. Cô gái hoảng hốt không dám chống cự. An khống chế nạn nhân đưa vào khu đất trống trên đường Nguyễn Thị Thanh, phường Bến Thủy và giở trò đồi bại. Gây án xong, gã bỏ mặc cô gái giữa đêm.

Nhờ nhận dạng của nạn nhân 23 tuổi, cơ quan công an sau đó đã tìm ra thủ phạm. Khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính, An bỏ chạy nhưng không quen đường và đã bị bắt. Tại cơ quan công an, thanh niên này thừa nhận gây ra vụ hiếp dâm.

Theo Công an Nghệ An