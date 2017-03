Cưỡng dâm nhiều lần trong nhà nghỉ

22h15 ngày 22-10, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin trình báo của chị Trần Thị Lan (SN 1993, trú tại ngõ 545 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) với nội dung: Có bạn gái tên là Lê Thị Diệu Ly (SN 1993, trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm) đang bị giữ tại phòng 202 nhà nghỉ Bảo Long thuộc tổ 1, cụm 1, phường Phú Thượng, Tây Hồ.



Công an phường Phú Thượng đã bố trí lực lượng đến kiểm tra phòng 202 nhà nghỉ Bảo Long phát hiện trong phòng có một đôi nam nữ và người phụ nữ kêu “Cứu tôi với”.



Công an phường đã lập biên bản và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở Công an phường để làm rõ.



Tại cơ quan công an, chị Ly trình báo bị Nguyễn Thanh Bình (SN 1979, ở thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định, hiện trú tại Công ty Vật liệu xây dựng EROBIC cảng Liên Mạc, Từ Liêm cưỡng dâm nhiều lần.



Sau khi bị ép buộc quan hệ tình dục tại nhà nghỉ Bảo Long, chị Ly yêu cầu Bình đưa về nhà, nhưng Bình không đưa về mà còn đe doạ.



Bình khai nhận đã có vợ và 1 con ở thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định. Công an quận Tây Hồ tạm giữ Bình để điều tra làm rõ.



Theo Ngọc Dư (ANTĐ)