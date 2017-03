(PL)- Ngày 3-1, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đã tạm giam ba bị can tham gia cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ trên địa bàn phường 6, TP Tân An.

Liên tục trong những ngày cuối năm 2009, chị V. nhận nhiều tin nhắn yêu cầu phải đưa tiền. Nếu không thực hiện hoặc tố giác với công an thì gia đình sẽ gặp nhiều tai nạn. Ngày 31-12-2009, tại một quán cà phê, khi chị giao 19 triệu đồng cho ba thanh niên thì công an ập vào bắt quả tang. A.AN