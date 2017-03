Cướp 10 lượng vàng, trốn vào quán cà phê vẫn không thoát

Khi bắt được Sơn, công an đã thu hồi được 14 sợi dây chuyền tương đương 10 lượng vàng 24K.

Lúc 19 giờ 30 cùng ngày, Sơn cùng một đồng bọn đi cùng một xe mô tô dừng trước cửa tiệm vàng Đồng Tín. Sơn bất ngờ xông vào tiệm đập bể tủ kính, vơ vét vàng đang trưng bày bên trong rồi nhảy lên xe tẩu thoát ra ngã ba Gò Găng, huyện Phù Cát. Nhận tin báo, công an huy động lực lượng truy đuổi kẻ cướp tiệm vàng. Bị đeo bám gắt gao, hai kẻ cướp trốn vào một quán cà phê ven đường. Sau khi trinh sát ập vào quán bắt Sơn cùng số vàng cướp được thì kẻ cướp còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Nghi can cùng tang vật đã được Công an phường Nhơn Thành bàn giao cho Công an thị xã An Nhơn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

GN