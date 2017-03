Cướp bị bắt vì… buồn ngủ

Qua kiểm tra giấy tờ xe, công an phát hiện 2 thanh niên chính là 2 tên trong băng cướp tài sản nên bắt giữ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 7-2, Cao Thanh Sơn (SN 1997), Trần Anh Tuấn (SN 1997), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1999), Nguyễn Văn Dũng (SN 1994), Lê Thị Lý (SN 1995) và Bùi Văn Hữu (SN 1988, cùng ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) lên thị xã Phước Long (Bình Phước) chơi.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuấn rủ cả nhóm đến dốc Cây Cầy trên đường ĐT 741 (thuộc thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập) để cướp.



30 phút sau, thấy anh Trương Si Moa (SN 1988, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) điều khiển xe máy hiệu Sirius chạy ngang qua; Lý nhá máy báo hiệu, Sơn chặn đường cầm dao đe dọa, cướp xe và ĐTDĐ của anh Moa (trong xe có 1,3 triệu đồng, giấy tờ tùy thân).



Cướp xong Sơn, Tuấn, Lý và Dũng tống 4 trên xe của anh Moa để chạy về Bình Dương tiêu thụ.



Khoảng 3 giờ sáng ngày 8-2, khi đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), Dũng bảo với Tuấn và Lý đón xe đò về Bình Dương. Khi đến huyện Bến Cát (Bình Dương), do buồn ngủ nên Dũng, Sơn dừng xe lại ngủ trên võng ở ven đường thì bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Mỹ Phước phát hiện mời về trụ sở làm việc.



Tại công an Sơn, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Theo Y. Thanh (NLĐO)