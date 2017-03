Cướp cây xăng để đưa người yêu về quê ra mắt

Nhận được tin báo có vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng, Công an xã Phú Nghĩa và xã Đăk Ơ (H. Bù Gia Mập) tiến hành lấy lời khai nạn nhân. Qua mô tả của nữ chủ cây xăng Thanh Thương, công an xác định hung thủ là Huỳnh Giắc Na (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, đang tạm trú tại thôn Đắk U, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập).

Tuy nhiên khi công an đến nhà trọ thì không thấy đối tượng đâu nên đã gặp người yêu của Na nhờ cô này điện thoại dụ Na đến thăm mình. Khi Na vừa tới nơi ở của người yêu thì bị công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Na thừa nhận mình là hung thủ vụ cướp. Theo lời khai ban đầu, do trước đây Na từng có thời gian làm phụ hồ xây dựng 1 công trình tại cây xăng nên biết rõ ngõ ngách và hoạt động của cây xăng này. Vì vậy tối 13/10, khi biết chắc trong nhà chỉ có chị Thương (chủ cây xăng), Na lẻn vào lối cửa sau, khống chế và cướp tiền, sau đó đem giấu ở một bụi cây gần phòng trọ của mình. Cũng theo Na, lý do cướp nhằm có tiền đưa cô người yêu về quê ra mắt mẹ cha.

Sáng 14/10, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt khẩn cấp Huỳnh Giắc Na và đưa đối tượng tới cây xăng Thanh Thương để thực nghiệm lại vụ cướp.

Theo Hoàng An (Bee)