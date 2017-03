Cướp có súng bị bắt khi chưa kịp gây án

Thông tin ban đầu từ Công an TP Cà Mau, vào thời điểm nói trên, người dân báo tin có hai thanh niên điệu bộ khả nghi đi trên xe máy cứ lảng vảng trước khu vực ngân hàng. Hai chiến sĩ Công an phường 7, TP Cà Mau là Võ Văn Tại và Phạm Văn Kiên được cử đến theo dõi, tiếp cận. Hai chiến sĩ này quyết định chặn xe khám xét thì hai thanh niên khả nghi đã rút súng trong người ra tấn công để tẩu thoát. Cùng lúc, tổ công an áp tải tiền ngân hàng chạy đến hỗ trợ truy bắt hai kẻ cướp có súng. Cuộc vây bắt diễn ra gay cấn tại khu vực Công viên Hồng Bàng, nhiều tiếng súng đã nổ, hai anh Tại và Kiên đều bị thương do hai kẻ cướp bắn trả.

Công an Cà Mau khám nghiệm hiện trường vụ vây bắt hai nghi can. Ảnh: TV

Sau gần 20 phút vây ráp, công an bắt được Phan Anh (28 tuổi, quê Đà Nẵng). Đồng bọn của Anh chạy ra đường Hùng Vương, dùng dao khống chế một người đi đường, cướp xe tẩu thoát. Công an đã thu được xe máy của kẻ cướp (biển số 59S1-336.77), một khẩu súng K59, một khẩu rulo, năm viên đạn, một bình xịt hơi cay và nhiều dụng cụ dùng để mở khóa xe.

TRẦN VŨ