Cướp có súng tại cửa hàng bán vé máy bay

Kẻ cướp đã lợi dụng phòng vé không có nhân viên bảo vệ và vắng khách để ra tay. Hắn cầm súng ngắn uy hiếp bốn nữ nhân viên tại phòng vé rồi tự tay lục tung ngăn kéo quầy thu tiền, cướp đi một số tiền mặt. Theo chị PTH (18 tuổi, nhân viên phòng vé) nhận dạng kẻ cướp khoảng 25 tuổi, cao 1,65 m, đi xe Wave màu đỏ.

Các nhân viên còn nhớ trước khi xảy ra vụ cướp, chính thủ phạm đã hai lần vào phòng vé lấy cớ đặt mua vé máy bay đi Hà Nội. Khi đặt cọc tiền vé 200.000 đồng, hắn xưng tên là Nguyễn Văn Quang và cung cấp cả số điện thoại để liên lạc (danh tánh, số điện thoại không có thật). Tuy số tiền bị cướp không nhiều do mọi giao dịch tại đại lý Minh Phượng đều qua mạng và chuyển khoản nhưng đáng lưu ý là vụ cướp xảy ra sau vụ cướp tiệm vàng Anh Sang (Nhà Bè) cách đó ba ngày. Công an quận Tân Bình phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra làm rõ.