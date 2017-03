Cướp đánh công an

Anh Bình dừng xe và gọi điện thoại cho công an phường thì bị chúng phát hiện, xông đến hành hung rồi giật mất ĐTDĐ của anh. Khi biết anh Bình là công an, lập tức cả nhóm bỏ chạy. Công an quận 6 đang truy xét các đối tượng này. Qua xác minh ban đầu, nhóm này thường xuyên cướp giật, trấn lột về đêm quanh khu vực Công viên Phú Lâm và tuyến đường An Dương Vương.