Cướp điện thoại của người say

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 29-6 đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tiến (25 tuổi, tạm trú ở khu phố 4, phường Bình Đa, TP.Biên Hoà) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.



Trước đó, lúc 2 giờ ngày 27-6, Tiến đi xe máy 35N2- 5197 trên đường Bùi Văn Hoà, khi qua khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hoà thì phát hiện anh Trần Văn Hoàn (42 tuổi, quê Nghệ An) đang ngồi nghe điện thoại trong tình trạng say rượu.

Tiến chạy xe đến giật lấy điện thoại, chửi bới và dùng chân đá vào mông anh Hoàn.

Sợ bị đánh nên anh Hoàn đã bỏ chạy. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Hoàn đến Công an phường Long Bình trình báo sự việc. Qua kiểm tra Camera an ninh, công an sau đó đã bắt Tiến cùng tang vật.