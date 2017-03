Cướp đoàn xe chở học sinh đi thi học sinh giỏi

Ngày 17/2, tin từ Công an TP Hoà Bình cho biết, sau khi CQĐT Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản đã chuyển hồ sơ, người và tang vật vụ án đến CQĐT Công an TP Hoà Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cũng liên quan đến vụ cướp tài sản nêu trên, hiện nay, CQĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi cướp tài sản của những người điều khiển xe ôtô trên địa bàn huyện.