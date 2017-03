Cướp dùng kim tiêm dính máu tái xuất hiện

Đến chiều 17-8, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vẫn chưa xác định được thủ phạm của vụ cướp tài sản bằng kim tiêm do hai đối tượng thực hiện một cách lộng hành ngay trên quốc lộ 1 hướng từ TP HCM về miền Tây.

Ảnh minh họa Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 16-8, chị Phạm Thị Phương Thảo (SN 1989), ngụ phường 7, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) điều khiển mô tô số 62B9.388.68 lưu thông từ hướng TP HCM về miền Tây. Đến địa phận ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An), chị nghe tiếng xe máy kè sát phía sau, trên xe có hai thanh niên. Bất ngờ, gã ngồi phía sau rút kim tiêm dính máu đưa ngay mặt chị buộc phải tấp vào lề. Biết gặp bọn cướp, dù trên đường người đi lại rất đông nhưng chị Thảo sợ không dám kêu cứu. Hai tên khống chế lục túi chị lấy gần 6 triệu đồng, 1 thẻ ATM, 1 ĐTDĐ và các loại giấy tờ tùy thân rồi nổ máy xe bỏ chạy.