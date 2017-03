Cướp dùng xe dán chữ ‘CSGT’ gây án

Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra sau khi bắt khẩn cấp ba nghi can gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 7-4, Công an huyện Đức Linh nhận tin báo có một nhóm cướp gồm ba người sử dụng hai xe mô tô tấn công anh Hoàng Thế Kỷ (39 tuổi) cướp đi chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo 86B8-021.02 khi anh Kỷ đang trên đường về nhà. Theo khai báo của nạn nhân, ba nghi can trên đều ăn mặc khá sành điệu đón đường chặn xe anh trên tỉnh lộ 766 thuộc xã Mê Pu (Đức Linh) để xin đểu rồi bất ngờ tấn công cướp xe. Đặc biệt trong hai mô tô mà nhóm cướp này sử dụng có một mô tô “đặc chủng” sơn trắng có dán chữ “CSGT” màu xanh bên hông xe.

Chiếc xe không biển số có dòng chữ CSGT mà nhóm cướp dùng làm phương tiện gây án. Ảnh: PN

Từ thông tin nạn nhân cung cấp, Công an huyện Đức Linh đã có cuộc họp khẩn và tung lực lượng trinh sát tinh nhuệ xuống một số địa bàn để truy xét nóng. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Đức Linh đã bắt khẩn cấp Trương Hoàng Trọng (28 tuổi, thôn 3, xã Nam Chính), Nguyễn Tấn Công và Nguyễn Hữu Phúc (cùng ngụ thôn 3, xã Mê Pu, huyện Đức Linh). Tại cơ quan điều tra, ba nghi can khai nhận sau khi nhậu say, cả ba chạy xe máy trên đường và gặp anh Kỷ. Cả ba chặn xe xin tiền nhưng anh Kỷ không cho nên cả nhóm xông vào đánh để nạn nhân bỏ chạy rồi cướp xe. Sau đó cả ba đưa xe vừa cướp được đến nhà một người quen ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng (giáp ranh với huyện Đức Linh) rồi quay về thì bị bắt.

Hiện nay, Công an huyện Đức Linh đã khám xét, thu giữ xe mô tô hiệu Exciter sơn màu trắng không biển số và có dán dòng chữ “CSGT” của nhóm này dùng làm phương tiện gây án. Theo cơ quan điều tra, về hình thức chiếc xe trên khá giống với một chiếc xe Exciter tuần tra của CSGT huyện cũng dán chữ xanh “CSGT” hai bên hông xe trên nền sơn trắng. Tuy nhiên, chỉ có điểm khác biệt là xe của nhóm cướp này không gắn kính chiếu hậu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ nhóm nghi can này có sử dụng chiếc xe trên kèm với cảnh phục (nếu có) để ra đường chặn các phương tiện tham gia giao thông nhằm hù dọa hoặc cưỡng đoạt tài sản hay không.