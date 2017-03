Cướp được con dấu, nhắn tin đòi tiền chuộc

Ngày 15/11/2011, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 9/11/2011, chị Lê Thị Hồng, 27 tuổi, ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, là giáo viên Trường THCS Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường) điều khiển xe máy BKS: 88H6- 8478 đi hướng từ thị trấn Vĩnh Tường về xã Tam Phúc; khi qua kênh Nhật Tân thuộc thị trấn Vĩnh Tường thì bị 1 đối tượng là nam thanh niên đi xe máy cùng chiều, đầu không đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen, BKS được bịt bằng 1 chiếc khẩu trang, vọt lên áp sát giật túi sách.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Hồng đã đến cơ quan Công an huyện Vĩnh Tường trình báo. Trong khi đang tiến hành lấy lời khai của chị Hồng thì cơ quan Công an nhận được thông tin của gia đình bị hại thông báo có một đối tượng sử dụng chiếc sim điện thoại của chị Hồng nhắn vào máy của chồng chị với nội dung “muốn chuộc lại số giấy tờ trên thì đúng 6h30 phút ngày 10/11/2011 đem 2 triệu đồng đến khu vực cầu Rưng nằm giữa 2 xã Tứ Trưng của huyện Vĩnh Tường và xã Đại Đồng của huyện Yên Lạc để lấy lại”. Đồng thời đối tượng đe doạ nếu thông báo cho cơ quan Công an thì chị Hồng đừng hòng nhận lại số tài liệu trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường và tang vật tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin trên từ phía gia đình bị hại, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch đấu tranh vây bắt.

Theo kế hoạch được vạch ra, đúng như đã hẹn, chị Hồng mang theo tiền đến địa điểm mà đối tượng thông báo. Cùng lúc này xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển 1 chiếc xe máy, BKS bị bịt bằng giấy thiếp mời, mặt bịt khẩu trang, đeo kính đen xuất hiện từ hướng xã Yên Đồng đi qua vị trí của chị Hồng đang đứng khoảng 70m thì dừng lại rồi nhìn trước, ngó sau.

Đối tượng bất ngờ quay xe lại và phóng nhanh về hướng xã Yên Đồng. Xác định đây có thể là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Hồng nên tổ công tác đuổi theo. Đối tượng bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an; tăng ga lạng lách rồi rẽ vào khu dân cư thuộc xã Yên Đồng.

Quyết không để đối tượng chạy thoát, tổ công tác đã chia làm nhiều mũi bao vây các khu vực dân cư lân cận để truy bắt đối tượng. Khi đối tượng xuất hiện tại cổng làng Man của xã Tam Hồng thì một mũi công tác đó kịp thời có mặt khống chế đối tượng. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện chiếc điện thoại di động của bị hại được giấu trong cốp xe của đối tượng. Ngay lập tức đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Cường (SN 1989) ở thôn Đông Mẫu - xã Yên Đồng - huyện Yên Lạc. Khi các trinh sát hỏi về nguồn gốc của chiếc điện thoại, đối tượng Cường đã đưa ra hàng loạt những chứng cứ biện minh đồng thời y tỏ ra khá lì lợm trong quá trình lấy lời khai. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã buộc đối tượng Nguyễn Văn Cường phải cúi đầu thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Hồng.

Cường khai nhận sau khi cướp được chiếc túi xách của chị Hồng, y mở ra kiểm tra thấy có 1 con dấu mang tên Trường THCS Vĩnh Ninh, 2 con dấu chức hanh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 1 ĐTDĐ, 2 thẻ ATM, 270.000 đồng và một số giấy tờ khác. Y nảy sinh ý định tống tiền bị hại cho chuộc lại số giầy tờ trên qua số điện thoại của chính bị hại.

Đấu tranh mở rộng vụ án đối tượng cũng khai nhận, trước đó y đã trộm cắp 1 chiếc túi xách để trên giá xe máy của một phụ nữ dừng lại mua hàng ở ngã tư thị trấn Vĩnh Tường.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)