Cướp được điện thoại thì mất xe máy

Công an quận 10 đang điều tra làm rõ, đồng thời tìm chủ sở hữu chiếc xe tay ga hiệu Lead là tang vật vụ cướp giật xảy ra trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM).



Chiếc xe máy tang vật của vụ cướp hiện đang được Công an quận 10 tạm giữ.

Theo hồ sơ, chiều 6-6, bà Phạm Thị Thu (58 tuổi, tên đã được thay đổi) được con gái chở đến một tiệm bán linh kiện điện thoại trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 8, quận 10, TP.HCM) để dán màn hình.

Khi bà Thu vừa cầm điện thoại ra khỏi cửa hàng thì bị một thanh niên mặc áo thun trắng, quần cụt điều khiển xe máy hiệu Lead biển số 59V1-081.69 từ phía sau chạy tới, áp sát giật chiếc iPhone bà đang cầm trên tay.



Phát hiện sự việc, nạn nhân hô hoán nhưng tên cướp nhanh chóng cho xe chạy vào hẻm 474 đường Nguyễn Tri Phương (phường 9, quận 10). Thế nhưng do chạy quá nhanh, người này bị té xe. Sợ bị truy bắt nên tên cướp quyết định... bỏ xe lại chạy bộ để tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đề nghị chủ sở hữu chiếc xe trên đến Đội CSĐT TP HS Công an quận 10 để làm rõ. Sau 30 ngày, nếu chủ xe không đến làm việc rõ, Công an quận 10 sẽ đề xuất tịch thu sung công quỹ nhà nước.