"Cướp gây mê" lại xuất hiện

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Thắm, chỉ trong một thời gian ngắn, Thắm đã cùng với Nga thực hiện trót lọt 23 vụ cướp tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng là làm quen với những người đàn ông có đeo nhiều vàng, mời nạn nhân đi nhậu hoặc uống nước, sau đó cùng vào khách sạn, nhà trọ rồi tìm cách bỏ thuốc mê vào nước uống.

Khi nạn nhân đã mê man, bọn chúng ra tay cướp tài sản. Địa bàn hoạt động của 2 "nữ quái" này trải rộng khắp các tỉnh phía Nam: Kiên Giang (7 vụ), An Giang (3 vụ), Cà Mau (1 vụ), Vĩnh Long (2 vụ), Đồng Tháp (1 vụ), Trà Vinh (3 vụ), Bến Tre (2 vụ), Tây Ninh (1 vụ), Bình Thuận (1 vụ), Cần Thơ (1 vụ) và TP.HCM (1 vụ).

Tổng số tài sản chiếm đoạt được gồm 4 xe gắn máy, khoảng 12 lượng vàng các loại và 50 triệu đồng tiền mặt. Nga cũng đã thừa nhận cùng Thắm thực hiện trót lọt các vụ này. Và có thời gian dù chỉ đơn độc một mình nhưng Nga cũng đủ "bản lĩnh" để thực hiện êm xuôi 12 vụ.

Cũng liên quan đến thủ đoạn dùng thuốc gây mê, chiều 4.6, trung tá Nguyễn Phú Thương, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TP Cần Thơ cho biết, cách đây mấy hôm, ông Hà Quốc Dũng (sinh năm 1962, ngụ tại Q.6, TP.HCM) đã đến trình báo sự việc.

Theo đó, ông bị một nhóm người - trong đó có một phụ nữ - bỏ thuốc mê vào ly nước của ông trong lúc họ đi cùng xe trên tuyến TP.HCM - Cần Thơ, dừng chân tại một quán cơm thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Khi lên xe, ông đã ngủ mê và đã bị lấy 48 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động.

Vẫn theo lời của trung tá Thương, trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã nhận được thông tin có một thanh niên khoảng 36 tuổi, là lái tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Vĩnh Thuận bị một phụ nữ dùng thủ đoạn tương tự cướp 1 sợi dây chuyền 3 chỉ vàng, 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Vào tháng 4 vừa qua, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã kết hợp cùng PC14 - Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 người ngụ tại Cần Thơ do có liên quan đến vụ án cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện cơ quan điều tra công an các địa phương đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng còn lại của băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp này.