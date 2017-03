Cướp giật “ăn theo” Festival Biển Nha Trang

Theo chị H.T.T.H (trú phường Phước Long, TP Nha Trang), đêm 8-6, sau chương trình khai mạc Festival Biển Nha Trang 2013, chị cùng bạn đi về phía quán bar Sailling Club trên đường Trần Phú để lấy xe máy thì bị khoảng 10 người (có cả nam và nữ) vây quanh, áp sát rồi giật mất sợi dây chuyền vàng. Người bạn đi cùng chị cũng bị móc túi lấy hơn 1 triệu đồng. Chị H. kể: “Tôi hô hoán “cướp…cướp”, thì bị một người nam đánh mạnh vào mặt. Tôi chụp được tay một phụ nữ thì bị người này cắn vào tay chảy máu”.

Tương tự, ngày 7-6, ông Phạm Thanh Dũng (trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị một nhóm (khoảng 10 người) giật mất sợi dây chuyền vàng 18K. Cùng ngày, chị Phan Thị Tươi (trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) bị một nhóm (khoảng năm người) giật mất sợi dây chuyền trị giá 11 triệu đồng tại Quảng trường 2-4. Theo Công an phường Lộc Thọ (TP Nha Trang), trong ngày 7-6, có năm người đến trình báo bị cướp giật. Điều đáng chú ý, các nạn nhân đều khai báo giống nhau về một nhóm đối tượng dàn cảnh, áp sát giật dây chuyền hoặc móc túi rồi tẩu thoát.

Người dân chứng kiến việc công an bắt giữ kẻ cướp giật vào đêm 7-6 (Ảnh: LÊ XUÂN)

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Nha Trang đã huy động lực lượng rà soát truy tìm nghi can như mô tả của những người bị hại. Tối 8-6, Nguyễn Thị Bé (44 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) là người giật sợi dây chuyền 18K của anh Phạm Thanh Dũng đã bị bắt giữ. Tiếp theo, Công an TP Nha Trang tóm được Nguyễn Thị Lon cùng tang vật là sáu chiếc ĐTDĐ loại đắt tiền vừa móc túi của du khách. Trước khi bị bắt, Lon cùng đồng bọn tên Diệu đã ra tay trót lọt sáu vụ móc túi.

Mới đây, Công an TP Nha Trang tạm giữ Ngô Văn Tuấn (trú An Giang), Lê Thị Kiều (Đồng Tháp) về hành vi dàn cảnh, cướp giật. Tuấn và Kêu khai nhận đã dàn cảnh cướp dây chuyền của chị Phan Thị Tươi. Ngoài ra, Hồ Văn Thái và Nguyễn Thị Thủy (cùng trú Đồng Tháp) gây ra hai vụ giật dây chuyền vàng của du khách trên đường Trần Phú cũng bị bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, thừa nhận trong những ngày diễn ra Festival Biển có xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. “Chúng tôi đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra và tiếp tục làm rõ các nhóm cướp giật khác. Hiện chưa thể xác định được có bao nhiêu nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật. Trước mắt, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên mang theo đồ vật có giá trị khi tham gia các lễ hội để tránh bị kẻ xấu cướp giật” - Trung tá Kỳ cho biết.

LÊ XUÂN - MI SA