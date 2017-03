Cướp giật điện thoại rồi nhắn tin cho bạn nạn nhân hỏi... mượn xe

Công an quận 4, TP.HCM đang tạm giữ Bùi Quang Thái (18 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời xử lý hành chính hai thiếu niên có liên quan là Trần Hữu Tài (15 tuổi) và Lê Tuấn Vũ (16 tuổi).

Đây là những thanh thiếu niên cùng ngụ phường 4, quận 4, sớm nghỉ học, ăn chơi lêu lổng nên đi cướp giật để có tiền tiêu xài. Trước khi bị Công an quận 4 xử phạt hành chính, Tài còn đang bị Công an quận 1 cấm đi khỏi nơi cư trú do cướp giật tài sản.



Nghi can Bùi Quang Thái. Ảnh: CA

Đêm 7-12, Vũ chở Thái và Tài đi trên một xe máy ngang qua công viên tại ngã ba đường 31-51 phường 4, quận 4 thì thấy một cô gái (xác định là chị Lê Huỳnh Thảo Nguyên) đang ngồi nghe điện thoại. Vũ dừng xe cùng Thái đứng chờ, phân công Tài chạy bộ đến giật điện thoại của Nguyên. Lấy được điện thoại của nạn nhân xong, Tài chạy đến xe đồng bọn tẩu thoát về nhà. Do điện thoại cũ bán không được tiền nên nhóm này giữ lại để sử dụng.

Sáng hôm sau, Thái mở điện thoại của Nguyên và phát hiện Nguyên hay liên lạc với Phạm Quang Huy. Thái nảy sinh ý định nhắn tin cho Huy hỏi mượn xe máy để chiếm đoạt xe. Thái rủ Vũ và Tài tham gia cùng nhưng hai thiếu niên này từ chối nên Thái thực hiện một mình.

Khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của bạn hỏi mượn xe, Huy phát hiện ngay là giả mạo vì trước đó đã được Nguyên thông báo bị cướp giật điện thoại. Do đó hai nạn nhân đã đến Công an quận 4 trình báo. Được sự hướng dẫn của cảnh sát, Huy hẹn kẻ lạ mặt đến trước cổng hồ bơi Vân Đồn để cho mượn xe.

Tại đây Thái xuất hiện giả vờ làm bạn nhờ Huy chở đi gặp Nguyên. Tuy nhiên, cảnh sát hình sự đã xuất hiện đưa Thái về trụ sở làm việc. Thái nhanh chóng thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại, đồng thời dựng kịch bản mượn xe với ý định chiếm đoạt nhưng không thành.

Từ lời khai của Thái, công an đã tiến hành mời Vũ và Tài đến làm việc, lập hồ sơ xử lý các đối tượng cướp giật nhí này.