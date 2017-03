'Cướp giật khiến người dân khủng hoảng'

Theo số liệu thống kê, số vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn quận 10 giảm về số vụ và số bị can. Cụ thể từ năm 2012 đến sáu tháng đầu năm 2016, số vụ án cũng như số bị can bị khởi tố về tội cướp giật tài sản chiếm tỉ lệ cao so với số vụ án và số bị can bị khởi tố. Theo ghi nhận, phần đa các vụ cướp giật được gây ra bởi nam thanh niên (98,6%) nữ giới đa phần phạm tội ở vai trò đồng phạm, giúp sức. Độ tuổi của các bị can thường từ 18 đến dưới 30 tuổi chiếm tỉ lệ cao (79%) và 89,9% các bị can không có nghề nghiệp.

Theo ông Hoàng Nam Bắc, Phó Viện trưởng VKSND quận 10, đặc trưng của tội phạm cướp giật tài sản là nhanh chóng chiếm đoạt rồi tẩu thoát nên thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn làm phương tiện phạm tội. “Phần lớn các loại xe này đã mua bán qua nhiều chủ sở hữu, không sang tên, không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng biển số giả, bẻ cong biển số…” - ông Bắc nói.