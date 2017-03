Cướp giật nhầm người quen rồi xin lỗi

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Đặng Thành Duy (tự Tí "nhỏ") và Lê Ngọc Sáng (cùng ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, tối 12-11, Duy gọi điện thoại rủ Sáng đi uống cà phê. Sau đó Duy đưa xe máy cho Sáng cầm lái chở mình. Khi đi đến đoạn đường thuộc khu A (ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) thì Duy nhìn thấy chị Thủy (20 tuổi, ngụ cùng xã) đang dừng xe máy đứng bên đường nghe điện thoại nên quyết định giật điện thoại của chị Thủy.

Sau đó Sáng chạy xe máy ép sát nạn nhân để Duy ngồi sau nhanh tay giật điện thoại. Khi cướp giật được tài sản, Sáng chở Duy chạy ra hướng quốc lộ 1A thì chị Thủy đuổi theo. Khi đuổi kịp thì chị Thủy nhận ra Duy là người quen nên đòi điện thoại. Thấy vậy Duy dừng xe lại, trả điện thoại cho nạn nhân và xin lỗi rồi bỏ chạy.

Nạn nhân đã đến công an trình báo. Đến ngày hôm sau hai nghi can đã đến cơ quan công an tự thú.