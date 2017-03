Cướp giật túi xách rồi đòi nữ sinh viên đưa tiền chuộc

Hai tên cướp giật bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Phạm Hòa

Ngày 26-10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao Phan Văn Thành (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (20 tuổi, cùng trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) cho công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật.

Trước đó, vào ngày 24-10, trong lúc đi trên đường Lê Viết Thuật (TP Vinh), chị Hoàng T.A. (20 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh) bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều giật mất túi xách. Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại, một ít tiền và giấy tờ tùy thân.

Sau đó, khi chị A. gọi điện thoại vào máy mình thì 1 thanh niên lạ nghe máy và yêu cầu nữ sinh viên này nạp cho chúng 1 triệu đồng tiền chuộc lại túi xách.

Nhận được tin trình báo của chị A., cảnh sát 113 Nghệ An triển khai lực lượng mai phục. Khi 2 thanh niên đang nhận tiền chuộc của chị A. trên đường Phùng Khắc Khoan (TP Vinh) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tai cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng đã được làm rõ là Phan Văn Thành (SN 1993, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Văn Thành (SN 1994, ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương). Đây cũng chính là 2 nghi phạm đã cướp chiếc túi xách của nữ sinh viên A. rồi đòi tiền chuộc của chính nạn nhân.