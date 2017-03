Cướp Ipad, Iphone bằng bình xịt hơi cay

Gần đây nhất, vào hồi 20giờ ngày 15-4, trong lúc 2 cháu Bùi Quang Hưng, 6 tuổi và Trần Thị Hiền, 5 tuổi đang ngồi chơi chung máy Ipad tại cửa số nhà 4/95 Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt xông vào, xịt hơi cay vào mặt rồi cướp đi chiếc Ipad trị giá khoảng 20 triệu. Đúng lúc đó, mẹ cháu là chị Phạm Thị Hiền, SN 1979, đi từ ngoài vào liền chạy đến chặn đường, lập tức cũng bị chúng dùng bình hơi cay tấn công và tẩu thoát.



Các đối tượng

Trước tình hình xảy ra một số vụ cướp với thủ đoạn tương tự, Công an quận Lê Chân xác lập chuyên án, giao cho Đội CSĐT tội phạm hình sự phối hợp với công an các phường trên địa bàn đấu tranh khám phá. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Ban chuyên án dựng lên một ổ nhóm gồm 3 đến 5 đối tượng nghi can gồm: Vũ Anh Tuấn, SN 1993, ở số 38A17/60 đường Phạm Huy Thông (đối tượng có 3 tiền sự về các tội trộm cắp và đánh bạc) và Nguyễn Quang Đức, (tức “Dog”), SN 1994, ở số 67 đường Lán Bè, cùng quận Lê Chân; Phạm Khắc Đức (tức “Đông”), SN 1996, ở 14/104 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và hai đối tượng khác chưa rõ danh tính. Trong khi điều tra truy tìm đối tượng, sáng 23-4, Đội CSĐT tội phạm hình sự nhận được nguồn tin tên Vũ Anh Tuấn và Phạm Khắc Đức đang mang chiếc Ipad cướp của các cháu Hưng và Hiền ra một quán ĐTDĐ để thuê mở password. Lập tức các trinh sát đã triển khai lực lượng kịp thời bắt giữ Vũ Anh Tuấn, Phạm Khắc Đức. Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án đã bắt tiếp Nguyễn Quang Đức.

Bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân với thủ đoạn nói trên. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là bị hại của các vụ án có thủ đoạn tương tự, đề nghị đến Công an quận Lê Chân, Hải Phòng trình báo và phối hợp với Cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Sơn Hải (CATP)