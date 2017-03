Cướp laptop: đủ chiêu táo tợn

Hiện trường nơi kẻ cướp laptop gây tai nạn khi tìm đường tẩu thoát tối 18-9 tại Q.Tân Bình, TP.HCM -Ảnh: M.Thương



Lúc 17g ngày 20-9, có mặt trên đường Cộng Hòa, chúng tôi bám theo hai đối tượng chạy xe Nouvo đi “săn mồi”. Hai đối tượng này mắt dáo dác, lưu thông chậm rãi hướng về đường Gò Dầu (Q.Tân Phú) và chạy bám theo hai cô gái đi xe máy mang theo túi xách đựng laptop.



Khi xe của hai cô gái rẽ vào đường Lê Liễu, lập tức xe của hai đối tượng tăng tốc theo sát, người ngồi sau định với tay chộp túi xách cũng là lúc cô gái giật mình tấp xe vào lề, hai đối tượng lỡ trớn quay đầu lại nhìn rồi bỏ đi.



Manh động trên phố



Những tuyến đường “nóng” với nạn cướp giật trên đường hiện nay thuộc các quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận như Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ Tân Quý, Cách Mạng Tháng Tám, Hồ Văn Huê, khu Bàu Cát... Khoảng 18g ngày 20-9, chúng tôi tấp xe vào một cây xăng tại giao lộ Trường Chinh - Trương Công Định (Q.Tân Bình).



Ông Tâm, nhân viên giữ xe khu vực này, bức xúc kể: “Tại ngã ba này mới xảy ra hai vụ dàn cảnh cướp túi xách đựng laptop của người đi đường và dàn cảnh lấy xe máy của một cô gái”.Đang trò chuyện, ông Tâm vội chỉ tay ra phía đường Trường Chinh bảo “cướp kìa”. Cách chúng tôi hơn 100m, một thanh niên mặc áo trắng đi xe Dream II rà sát một người đi đường mặc áo đỏ đang đứng nghe điện thoại để túi xách đựng laptop dưới chân nên định “ăn hàng”. Người đi đường la lớn “coi chừng cướp”, anh thanh niên áo đỏ quay lại cũng là lúc cướp trờ tới, vừa mới cúi người xuống định giật túi laptop.



Bị “đớp hụt”, kẻ cướp nhìn ánh mắt sắc lạnh về phía người dân kêu “cướp” rồi nẹt pô phóng trên đường Trường Chinh.Trường hợp anh Sơn bị cướp còn táo tợn hơn. Anh kể lúc 5g15 ngày 16-9, anh tấp xe vào quán cà phê cóc trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) nghe điện thoại, chờ xe đi Campuchia, bất ngờ một thanh niên phóng xe ào ào từ phía sau giật điện thoại của anh rớt xuống đường. Sau khi giật bất thành, hai thanh niên còn rút dao thách thức anh.



Khi kẻ cướp bỏ đi, những người uống cà phê cóc bảo với anh Sơn rằng cách đây không lâu, một vị khách đang ngồi uống cà phê sáng, mở laptop ra xem đã bị một thanh niên ngang nhiên đi thẳng vào quán giật và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy.Trước đó, trưa 14-9, chị Phương (ngụ Q.Tân Bình) đang dừng xe máy trước đèn đỏ trong khu vực đường Bàu Cát thì bị một đối tượng đi xe máy chồm lên giật túi xách để phía trước xe. Chị Phương tri hô đuổi theo nhưng kẻ cướp đã chạy mất. Chị cho biết trong túi xách có laptop với rất nhiều dữ liệu quan trọng và giấy tờ tùy thân.



Sau đó, khoảng 15g cùng ngày, có người liên hệ vào số điện thoại người quen của chị yêu cầu ra đường Tân Kỳ Tân Quý đưa thêm 500.000 đồng chuộc lại giấy tờ bị mất.



Khoảng 6g ngày 5-9, Lê Văn Tính và Trần Huy Bình (cùng 20 tuổi, quê Quảng Ngãi) rảo xe đi “ăn hàng” trên xa lộ Hà Nội phát hiện một thanh niên đang chạy xe máy, lưng đeo túi xách đựng laptop nên áp sát giật túi xách bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Hoàng Hữu Nam (Q.9), thấy anh Lê Lam Sơn mang túi xách đựng laptop nên chúng lại bám theo giật túi và tẩu thoát.



Cả hai chạy tiếp đến đoạn đường Lã Xuân Oai (Q.9) phát hiện anh Nguyễn Đoàn Quý có đeo một túi đựng laptop nên tiếp tục giật túi rồi rú ga phóng như bay. Nghe tiếng anh Quý tri hô, người dân đuổi theo đối tượng và báo công an. Nhận được tin báo, Công an P.Tăng Nhơn Phú A (Q.9) chốt chặn tại ngã ba Lã Xuân Oai - Lê Văn Việt để bắt cướp.



Phát hiện hai đối tượng trên, lực lượng công an chốt ép xe, nổ súng cảnh cáo buộc bọn cướp dừng lại. Bất ngờ Bình rút dao thủ sẵn trong người chém một chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, tổ công tác lao vào khống chế bắt được Tính và tang vật. Riêng Bình trên đường bị truy đuổi đã tiếp tục dùng dao chém bị thương một chiến sĩ công an khác và giật khẩu súng định chống trả nhưng đã bị công an tước súng, bắt giữ sau đó...



Vào nhà để cướp



Một nhân viên bảo vệ gần quán cà phê Rio trên đường Trương Công Định (Q.Tân Bình) khẳng định ông biết bốn thanh niên cách đây vài ngày đã xông vào nhà người dân cướp hai laptop phóng lên xe bỏ chạy. Nhưng do chúng rất hung hăng nên ông không dám tiết lộ, sợ bị trả thù. Chị Uyên, nhà ở đường Nguyễn Hồng Đào, cho biết khoảng 16g ngày 18-9, đối diện nhà chị cũng xảy ra vụ xông vào nhà cướp laptop.



Thủ phạm là một thanh niên ghé vào cửa hàng quần áo giả vờ xem hàng rồi lợi dụng sơ hở cướp laptop trên bàn của chủ cửa hàng. Sau đó, thanh niên này chạy ra ngoài leo lên xe đồng bọn bỏ chạy, người dân xung quanh nghe tiếng tri hô ném ghế ngăn cản nhưng chúng đã tẩu thoát.Người dân khu vực đường Nguyễn Thái Bình (P.12, Q.Tân Bình) kể một vụ cướp laptop táo tợn vừa xảy ra ngày 18-9 khiến nhiều người vô cùng lo lắng.



Theo đó, con gái bà Trần Thanh Nga (ngụ trong hẻm đường Nguyễn Thái Bình) đang ngồi trong nhà sử dụng laptop. Bất ngờ có một thanh niên đội mũ bảo hiểm xông vào nhà giật laptop của con gái bà. Nghe tiếng giằng co kêu cứu, những người trong nhà chạy ra thì kẻ cướp đã giật được chiếc laptop phóng lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Người nhà bà Nga tri hô đuổi theo đến ngã tư Trương Minh Hoàng - Nguyễn Thái Bình thì hai kẻ cướp đụng phải hai xe máy khác té ngã xuống đường. Thấy người nhà bà Nga kêu “cướp” phía sau, cả hai gắng gượng bỏ chạy thoát thân, để xe máy lại hiện trường.



Anh Hiền (chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở Q.Tân Bình) cho biết cách đây hai tháng khi đang ngồi chơi game bằng laptop trước cửa hàng thì có hai nam thanh niên giả làm khách hỏi mua đồ. Một người bước vào hỏi, một người ngồi trên xe máy chờ bên ngoài. Khi anh Hiền đi lấy hàng thì bất ngờ người thanh niên kia giật laptop trên bàn rồi nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy.



Trước đó, ngày 9-9, anh Trương Vĩnh (ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) cùng ba người bạn ở cùng phòng đi uống cà phê về phát hiện một nhóm người khả nghi từ khu nhà trọ đi ra.



Khi vào nhà, cả nhóm mới tá hỏa bởi kẻ trộm cạy cửa, đột nhập lấy bốn laptop và một xe máy với tổng trị giá khoảng 65 triệu đồng. Anh Tiệp (ngụ P.25, Q.Bình Thạnh) kể lại chỉ sau một đêm, kẻ trộm đột nhập nhà anh lấy đi hai laptop, hai xe máy và nhiều tài sản khác trị giá gần 100 triệu đồng. Lúc 14g ngày 16-9, tại nhà trọ số 106/28 Hòa Hưng (P.13, Q.10), anh Hoàng Văn Thiết (21 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng hai người bạn ở trọ phát hiện bị mất hai laptop. Sau nhiều ngày theo dõi, công an đã bắt được kẻ trộm...





Cướp ở những đường có nhiều hẻm Theo một lãnh đạo Công an Q.Tân Phú, tình trạng cướp laptop diễn ra khá nhiều trong thời gian gần đây vì loại máy này nhỏ gọn, nhiều người sử dụng, mang phổ biến trên đường, trong nhà, quán cà phê... dễ cướp giật lại có giá cao, dễ bán, cầm cố. Đặc biệt tâm lý của tội phạm khi trộm cướp được túi to thì khả năng có được nhiều tài sản. Các đối tượng cướp chủ yếu lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để giật túi xách, tư trang tại những con đường có nhiều ngõ hẻm để dễ tẩu thoát.

Do vậy, người dân phải luôn đề cao cảnh giác, tránh đeo laptop sau lưng khi chạy xe hoặc để trước xe khi đang lưu thông trên đường. Khi thấy có người chạy xe kè theo với dấu hiệu khả nghi nên tấp xe vào lề đường và kịp thời tri hô khi đối tượng bắt đầu hành sự. Thượng tá Trần Văn Ngọc, phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP đã phối hợp với hình sự đặc nhiệm các quận, huyện, trung đoàn cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tăng cường xuống đường tuần tra kiểm soát hằng đêm trên nhiều địa bàn quận, huyện và sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng để triệt phá các băng cướp giật, giữ gìn an ninh trật tự.