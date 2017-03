Cướp lọ độc bình cổ đời Khang Hy

Ngày 4/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Chiến, 41 tuổi, trú tại Ngô Quyền, thị trấn An Lão, TP Hải Phòng; Bùi Văn Phương, 25 tuổi, ở Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Võ, 26 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Là đối tượng hoạt động trong lĩnh vực mua bán đồ cổ ở Hải Phòng, thông qua các mối quen biết ở Nam Định, khoảng tháng 7/2008, Nguyễn Văn Chiến đưa Bùi Văn Phương và Nguyễn Trung Võ đến nhà ông bà Vũ Văn Ấn, Nguyễn Thị Yến ở Lộc An, TP Nam Định hỏi mua đồ cổ. Với con mắt "nhà nghề", Chiến nhanh chóng nhận ra ngay đôi lọ độc bình bày trên bàn thờ nhà ông Ấn là đồ cổ đời Khang Hy, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Chiến liền hỏi mua nhưng gia đình ông Ấn không bán.

Trên đường về Hải Phòng, Chiến bàn với Phương và Võ tìm cách chiếm đoạt đôi lọ độc bình trên lấy tiền chia nhau. Phương và Võ không đồng ý tham gia. Đến cuối tháng 10/2008, do thiếu tiền, nhớ lại lời đề nghị hấp dẫn trước kia của Chiến, Phương và Võ đã liên lạc với nhau lập kế hoạch đi Nam Định tìm cách lấy đôi lọ độc bình cổ.

Để kế hoạch được "hoàn hảo" hơn, Võ chuẩn bị kìm và một đoạn dây dù, sau đó đi xe máy đến nhà ông Ấn. Thấy chỉ có bố ông Ấn là cụ Dần, 95 tuổi và bà Yến ở nhà trông đứa cháu nhỏ 13 tháng tuổi, Phương và Võ dựng xe máy ngoài sân, lân la giả vờ làm quen, hỏi bà Yến có bán cây vạn tuế không nhưng bà Yến không bán.

Khi cụ Dần đi ra sau vườn, thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Võ lập tức áp sát dùng tay bịt miệng bà Yến đưa vào buồng trói lại. Sợ bà Yến kêu la, Võ liền nhét găng tay vào miệng bà. Trong lúc này, Phương ở ngoài dùng kìm tháo dây thép buộc đôi lọ độc bình trên bàn thờ rồi bê ra xe máy cùng Võ tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, bọn chúng đi xe đến tỉnh Thái Bình rồi bắt đò ngang sang huyện Ninh Giang - Hải Dương. Tại đây, Võ thuê taxi chở đôi lọ độc bình cổ tới nhà Chiến, Phương chạy xe máy theo sau. Khi đến nhà Chiến thì chỉ có chị Thắm (vợ Chiến) ở nhà, hai đối tượng đã mang đôi lọ độc bình lên tầng 2 cất. 3 ngày sau, Chiến tìm gặp và đưa tiền cho Võ theo thỏa thuận để chia cho Phương.

Ngay khi nhận được tin báo của gia đình bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nam Định đã nhanh chóng lần tìm tung tích đôi lọ độc bình cổ và qua những thông tin nhận dạng ban đầu do nạn nhân cung cấp tiến hành khoanh vùng đối tượng, đề nghị Công an các tỉnh bạn phối hợp điều tra. Ngày 19/5, khi đang tìm cách đưa 2 chiếc lọ độc bình đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Chiến bị bắt và chỉ 2 ngày sau, Bùi Văn Phương cũng vậy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nam Định đã ra quyết định khởi tố Bùi Văn Phương tội cướp tài sản, khởi tố Nguyễn Văn Chiến tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Võ.