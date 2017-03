Cướp lộng hành trên xa lộ

Muốn không bị cướp thì đừng có ra đường vào đêm khuya. Khi cần thiết phải ra đường vào giờ đó thì đừng mang tài sản theo người. Nếu không sẽ rất dễ vừa mất của vừa mang tật”. Một người dân cư ngụ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức - TPHCM (gần xa lộ Hà Nội) dặn dò tôi.

Đường đêm nguy hiểm

Một buổi tối giữa tháng 7, khi đi xe máy từ Vũng Tàu về TPHCM, tại xa lộ Hà Nội (ngang quận 9), xe anh Trương Ngọc Hảo bị xẹp bánh. Đang đẩy xe tìm nơi sửa thì anh Hảo bị hai thanh niên cầm dùi cui đi đến khống chế lấy điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng. Trước khi chậm rãi bỏ đi, chúng còn vỗ vai dặn dò: “Tụi này biết anh hay đi trên đường này, báo công an thì đừng trách nhé”.

Đoạn đường từ khu vực đi vào làng đại học cho đến khu vực ngã tư Thủ Đức là đoạn đường vắng. Theo ông H.V.H, một người chạy xe ôm ngay tại cổng Suối Tiên, thì hầu như ở đây tuần nào cũng có cướp giật, ít nhất cũng 2, 3 vụ. Khu vực cầu vượt Thủ Đức, khu công nghệ cao còn xảy ra cướp giật nhiều hơn. Có khi ngay cả cánh xe ôm cũng bị cướp.

Khu vực làng đại học Thủ Đức cũng là một trong những địa điểm nóng về nạn cướp giật, nhất là đoạn xa lộ Hà Nội đi vào ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. Thời gian qua, công an các xã thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương thường xuyên đi tuần tra và đã bắt nhiều đối tượng. Theo Công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thông thường đường càng vắng, nạn cướp giật càng nhiều vì những nơi này sau khi cướp giật chúng dễ tẩu thoát.

Tự bảo vệ

Táo bạo hơn là trường hợp bọn cướp trấn áp anh Lê Văn Thập, cư ngụ tại khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7. Đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ KCX Tân Thuận tới ngã tư cầu Đa Khoa) thì có điện thoại. Tấp xe vào lề đường, anh Thập chưa kịp “a lô”, bất ngờ 2 phụ nữ đi đến giật điện thoại. Tiếc của, anh Thập chạy xe rượt theo liền bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy ép ngã, rồi cướp xe máy tẩu thoát về hướng quận 8.

Đường Nguyễn Văn Linh là đường cao tốc nối quận 7 và huyện Bình Chánh. Mặc dù công an các địa phương nhiều lần phối hợp ra quân tuần tra nhưng do lực lượng mỏng nên khó có thể có mặt 24/24 giờ. Đây là đoạn đường dân cư thưa thớt, chủ yếu là các quán nhậu dựng tạm hai bên đường vì vậy những kẻ bất hảo thường phục kích ở đây.

Chúng chờ đêm khuya, đường vắng, hành khách nhậu từ trong quán ra thì bám theo. Tại đoạn đường này, Công an quận 7 và Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã phối hợp bắt nhiều tên cướp giật. Trong đó đáng kể nhất là vụ bắt vào đầu năm 2009, công an đã tóm trọn ổ 4 tên chuyên dùng roi điện và dao để cướp tài sản của người đi đường. Số tài sản băng nhóm này cướp được lên tới hàng trăm triệu đồng.

Một cán bộ Công an quận 7 nói rằng cách phòng chống cướp giật tốt nhất là mọi người cần cảnh giác, khi đi đường không nên đeo nữ trang, tài sản nhiều, không tự biến mình thành miếng mồi ngon cho bọn cướp. Ông Mai Thống Nhất, Trưởng Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho hay nhiều khi người đi đường quá thờ ơ với tài sản của mình như dừng xe nghe điện thoại hay tiểu tiện ở những đoạn đường vắng. Thậm chí có nhiều người vừa đi vừa nghe điện thoại... Đó là những sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ cướp ra tay.